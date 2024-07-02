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Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 15:50

Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!

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Yeni üretilen kurşungeçirmez yelek test edilirken, tarih 1923

Yeni üretilen kurşungeçirmez yelek test edilirken, tarih 1923

Vietnam Savaşı'na katılan bir asker, tarih 1965

Vietnam Savaşı'na katılan bir asker, tarih 1965

Apartmanda yaşayan bebeklerin güneş ışığından mahrum kalmamaları için tasarlanan kafes, tarih 1937

Apartmanda yaşayan bebeklerin güneş ışığından mahrum kalmamaları için tasarlanan kafes, tarih 1937

Hollanda'da katolik bir kadın ile protestan kocasının duvarla ayrılmış mezar taşları, tarih 1888

Hollanda'da katolik bir kadın ile protestan kocasının duvarla ayrılmış mezar taşları, tarih 1888

Disneyland çalışanları ufak bir mola veriyor, tarih 1961

Disneyland çalışanları ufak bir mola veriyor, tarih 1961
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İspanyol ressam Salvador Dali, model Raquel Welch'in elini öperken, tarih 1965

İspanyol ressam Salvador Dali, model Raquel Welch'in elini öperken, tarih 1965

Gaz geçirmeyen bebek arabası, tarih 1938

Gaz geçirmeyen bebek arabası, tarih 1938

Elvis Presley askerde, tarih 1958

Elvis Presley askerde, tarih 1958

Kurgusal karakter Ronald McDonald, tarih 1963

Kurgusal karakter Ronald McDonald, tarih 1963

Londra'da bombaların isabet ettiği evinin önünde oturup oyuncağına sarılan kız, tarih 1940

Londra'da bombaların isabet ettiği evinin önünde oturup oyuncağına sarılan kız, tarih 1940

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