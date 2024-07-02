Dışı Tıpkı Kırmızı Karpuz Gibi Ama İçi Sarı: Daha Çok Trakya'da Popüler Olan Sarı Renkli Kış Karpuzu

Yazın vazgeçilmezlerinden karpuzun renklerini biliyoruz. Dışı yeşil, içi kırmızı, çekirdekleri siyah. Sosyal medyada paylaşılan bir karpuz videosu ise ortalığı karıştırmayı başardı. Kimi 'Kış karpuzu bu, nasıl bilmiyor musunuz?' dedi, kimi de GDO'lu bir karpuza benzetti. İşte X kullanıcılarının sarı karpuza verdiği tepkiler...