Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dışı Tıpkı Kırmızı Karpuz Gibi Ama İçi Sarı: Daha Çok Trakya'da Popüler Olan Sarı Renkli Kış Karpuzu

Dışı Tıpkı Kırmızı Karpuz Gibi Ama İçi Sarı: Daha Çok Trakya'da Popüler Olan Sarı Renkli Kış Karpuzu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 11:48

Yazın vazgeçilmezlerinden karpuzun renklerini biliyoruz. Dışı yeşil, içi kırmızı, çekirdekleri siyah. Sosyal medyada paylaşılan bir karpuz videosu ise ortalığı karıştırmayı başardı. Kimi 'Kış karpuzu bu, nasıl bilmiyor musunuz?' dedi, kimi de GDO'lu bir karpuza benzetti. İşte X kullanıcılarının sarı karpuza verdiği tepkiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dışı tıpkı kırmızı karpuz gibi ama kesilip bir dilim alınınca sapsarı bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz!

Dışı tıpkı kırmızı karpuz gibi ama kesilip bir dilim alınınca sapsarı bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz!

X kullanıcıları şu ara fena halde bu karpuza 'düşmüş' durumda!

X kullanıcıları şu ara fena halde bu karpuza 'düşmüş' durumda!

X kullanıcısı '@srkntnyldz' sarı karpuzun videosunu paylaşıp "Ben böyle bir karpuz olduğunu bugün öğreniyorum. Siz biliyor muydunuz?" deyince yorumlar doldu taştı!

İşte sarı karpuza verilen tepkilerden bazıları:

İşte sarı karpuza verilen tepkilerden bazıları:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın