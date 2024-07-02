Dışı Tıpkı Kırmızı Karpuz Gibi Ama İçi Sarı: Daha Çok Trakya'da Popüler Olan Sarı Renkli Kış Karpuzu
Dışı Tıpkı Kırmızı Karpuz Gibi Ama İçi Sarı: Daha Çok Trakya'da Popüler Olan Sarı Renkli Kış Karpuzu
Yazın vazgeçilmezlerinden karpuzun renklerini biliyoruz. Dışı yeşil, içi kırmızı, çekirdekleri siyah. Sosyal medyada paylaşılan bir karpuz videosu ise ortalığı karıştırmayı başardı. Kimi 'Kış karpuzu bu, nasıl bilmiyor musunuz?' dedi, kimi de GDO'lu bir karpuza benzetti. İşte X kullanıcılarının sarı karpuza verdiği tepkiler...
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Dışı tıpkı kırmızı karpuz gibi ama kesilip bir dilim alınınca sapsarı bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz!
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X kullanıcıları şu ara fena halde bu karpuza 'düşmüş' durumda!
X kullanıcısı '@srkntnyldz' sarı karpuzun videosunu paylaşıp "Ben böyle bir karpuz olduğunu bugün öğreniyorum. Siz biliyor muydunuz?" deyince yorumlar doldu taştı!
İşte sarı karpuza verilen tepkilerden bazıları:
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