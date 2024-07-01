Yemekteyiz'de Bile Bu Kadar Ağır Eleştiri Yok: Kısırı Beğenmeyip "Güvercin Kusmuğu Gibi Olmuş" Dedi!
Yemekteyiz'de Bile Bu Kadar Ağır Eleştiri Yok: Kısırı Beğenmeyip "Güvercin Kusmuğu Gibi Olmuş" Dedi!
Birçoklarımızın vazgeçilmezi olan, gün tabaklarının baş köşesine yerleşen kısır bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Bir X kullanıcısının 'Kısırım nasıl?' paylaşımına gelen yorumlar güvercin kusmuğuna kadar ilerledi! İşte X'i karıştıran kısır yorumları...
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'Yemekteyiz' programını anımsatan sert eleştirilere maruz kalan kısıra bir kullanıcı "2 haftadır kısır aşeriyordum, sağolsun iştahımı kapattı, güvercin kusmuğu gibi kısır yapmış" deyince goygoyun da startı verilmiş oldu!
Kimileri kendisinden daha kötü kısır yapan birini bulmuş olmanın sevincindeydi...
Kimileri ise adeta "Kısır öyle değil böyle yapılır" dercesine hünerlerini paylaşma telaşındaydı.
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İşte yapılan diğer yorumlardan bazıları:
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