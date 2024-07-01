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Yemekteyiz'de Bile Bu Kadar Ağır Eleştiri Yok: Kısırı Beğenmeyip "Güvercin Kusmuğu Gibi Olmuş" Dedi!

Yemekteyiz'de Bile Bu Kadar Ağır Eleştiri Yok: Kısırı Beğenmeyip "Güvercin Kusmuğu Gibi Olmuş" Dedi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 12:34

Birçoklarımızın vazgeçilmezi olan, gün tabaklarının baş köşesine yerleşen kısır bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Bir X kullanıcısının 'Kısırım nasıl?' paylaşımına gelen yorumlar güvercin kusmuğuna kadar ilerledi! İşte X'i karıştıran kısır yorumları...

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X platformunda '@ssepticflesh' hesabını kullanan bir kullanıcı "Kısırım nasıl?" diye sorup yaptığı kısırı paylaşınca olanlar oldu!

'Yemekteyiz' programını anımsatan sert eleştirilere maruz kalan kısıra bir kullanıcı "2 haftadır kısır aşeriyordum, sağolsun iştahımı kapattı, güvercin kusmuğu gibi kısır yapmış" deyince goygoyun da startı verilmiş oldu!

'Yemekteyiz' programını anımsatan sert eleştirilere maruz kalan kısıra bir kullanıcı "2 haftadır kısır aşeriyordum, sağolsun iştahımı kapattı, güvercin kusmuğu gibi kısır yapmış" deyince goygoyun da startı verilmiş oldu!
twitter.com

Kimileri kendisinden daha kötü kısır yapan birini bulmuş olmanın sevincindeydi...

Kimileri kendisinden daha kötü kısır yapan birini bulmuş olmanın sevincindeydi...
twitter.com
twitter.com

Kimileri ise adeta "Kısır öyle değil böyle yapılır" dercesine hünerlerini paylaşma telaşındaydı.

Kimileri ise adeta "Kısır öyle değil böyle yapılır" dercesine hünerlerini paylaşma telaşındaydı.
twitter.com
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İşte yapılan diğer yorumlardan bazıları:

İşte yapılan diğer yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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