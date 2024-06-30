Avrupa İçin Büyük Bizim İçin Küçük Yenilik: "Avrupalılar Taharet Musluğunu Keşfetmiş" Dedirten Taharet Aparatı

Taharet musluğu konusu özellikle Avrupa ülkelerini ziyaret edenler ya da temelli orada yaşamaya başlayanlar için önemli bir konu. Bizim doğduğumuz günden beri epey alışkın olduğumuz bu aşırı konforlu taharet musluğu meselesi Avrupa'da az biraz gerilerden takip ediliyor. Sosyal medyada viral olan yeni bir aparat ise X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.