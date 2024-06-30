Avrupa İçin Büyük Bizim İçin Küçük Yenilik: "Avrupalılar Taharet Musluğunu Keşfetmiş" Dedirten Taharet Aparatı
Avrupa İçin Büyük Bizim İçin Küçük Yenilik: "Avrupalılar Taharet Musluğunu Keşfetmiş" Dedirten Taharet Aparatı
Taharet musluğu konusu özellikle Avrupa ülkelerini ziyaret edenler ya da temelli orada yaşamaya başlayanlar için önemli bir konu. Bizim doğduğumuz günden beri epey alışkın olduğumuz bu aşırı konforlu taharet musluğu meselesi Avrupa'da az biraz gerilerden takip ediliyor. Sosyal medyada viral olan yeni bir aparat ise X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Taharet musluğu konusu birçoğumuz için kırmızı çizgi değerinde. Tuvalet seanslarımızın en konforlu şekilde gerçekleşmesinde kilit rol oynayan taharet musluğu özellikle Avrupa ülkelerinde şaşkınlık yaratıyor. Onların şaşkınlığı da bizi şaşkınlıklara gark ediyor!
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Son dönemde 'bide tuvalet' denilen, bizim taharet musluğuyla benzer bir işlevi olan bir furya başlasa da kıta genelinde çok da yaygın değil. Son çıkan bir aparat işleri biraz daha farklılaştırmış.
Bir kullanıcının sosyal medyada yüklediği videoda karşımıza çıkan ve 'taharet aparatı' olarak tanımlayacağımız bu aparat tıpkı lavman gibi çantada taşınabiliyor, cebe tıkıştırılabiliyor.
Mataraya su döker gibi önce su dökülüyor içine ve tuvaletlerde hijyenik açıdan en çetrefilli anımızda bizlere eşlik ediyor.
Cepte taşınmasıyla Avrupalılarda "Waow!" etkisi yaratan bu aparat bizde ise "Öh!" gibi tepkilere yol açmış durumda.
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İşte X kullanıcılarının goygoyundan kaçamayan, Avrupa için büyük bizler için ise küçük bu 'teknoloji harikası'na gelen yorumlardan bazıları:
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