Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
"Kedimin Beni Döverken Yüzündeki Hırsa Bakın" Dedi, Sosyal Medya Çılgın Kedi Fotoğraflarıyla Doldu Taştı!

"Kedimin Beni Döverken Yüzündeki Hırsa Bakın" Dedi, Sosyal Medya Çılgın Kedi Fotoğraflarıyla Doldu Taştı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 15:00

Kedilerin çılgınlıklarına en çok da onları sahiplenen kişiler maruz kalıyor. Sevimli suratlarına tezat bir şekilde agresif tutumlar sergileyen kedişkoların bu komik anları şu anda sosyal medyada viral olmuş durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

X platformundaki '@euphrosynia' adlı hesabın yaptığı "Kedimin beni döverken yüzündeki hırsa bakın" paylaşımı kısa zamanda birbirinden eğlenceli kedi görüntülerinin buluşma noktası oldu.

X platformundaki '@euphrosynia' adlı hesabın yaptığı "Kedimin beni döverken yüzündeki hırsa bakın" paylaşımı kısa zamanda birbirinden eğlenceli kedi görüntülerinin buluşma noktası oldu.
twitter.com

Kedilerin tam saldırı pozisyonuna geçmeden yüzlerinde oluşan ifadeleri kaydeden kullanıcıların paylaştıkları görseller görenlerin yüzünü gülümsetecek cinstendi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Kedilerin tam saldırı pozisyonuna geçmeden yüzlerinde oluşan ifadeleri kaydeden kullanıcıların paylaştıkları görseller görenlerin yüzünü gülümsetecek cinstendi. İşte o paylaşımlardan bazıları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gmzebrkts

allahim şu tiblere bak ya çok tatlilar🥰🥰🥰

Çoban yıldızı

Benim kide sürekli bacaklarıma saldırıyor heryeri çizik içinde işkenceye maruz kalmışım gibi oyun oynuyor sözde severken dövüyor ama çok seviyorum ve hepsi ç... Devamını Gör