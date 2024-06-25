"Kedimin Beni Döverken Yüzündeki Hırsa Bakın" Dedi, Sosyal Medya Çılgın Kedi Fotoğraflarıyla Doldu Taştı!
"Kedimin Beni Döverken Yüzündeki Hırsa Bakın" Dedi, Sosyal Medya Çılgın Kedi Fotoğraflarıyla Doldu Taştı!
Kedilerin çılgınlıklarına en çok da onları sahiplenen kişiler maruz kalıyor. Sevimli suratlarına tezat bir şekilde agresif tutumlar sergileyen kedişkoların bu komik anları şu anda sosyal medyada viral olmuş durumda.
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X platformundaki '@euphrosynia' adlı hesabın yaptığı "Kedimin beni döverken yüzündeki hırsa bakın" paylaşımı kısa zamanda birbirinden eğlenceli kedi görüntülerinin buluşma noktası oldu.
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Kedilerin tam saldırı pozisyonuna geçmeden yüzlerinde oluşan ifadeleri kaydeden kullanıcıların paylaştıkları görseller görenlerin yüzünü gülümsetecek cinstendi. İşte o paylaşımlardan bazıları...
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allahim şu tiblere bak ya çok tatlilar🥰🥰🥰
Benim kide sürekli bacaklarıma saldırıyor heryeri çizik içinde işkenceye maruz kalmışım gibi oyun oynuyor sözde severken dövüyor ama çok seviyorum ve hepsi ç... Devamını Gör