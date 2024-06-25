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"Birikimimin 4'te 1'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na Gidecek" Demişti: Bakan Göktaş'tan Teoman'a Vasiyet Teşekkürü

"Birikimimin 4'te 1'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na Gidecek" Demişti: Bakan Göktaş'tan Teoman'a Vasiyet Teşekkürü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 12:45

Rock sahnesinin yaşayan efsanelerinden Teoman, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında vasiyetine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 57 yaşındaki müzisyenin açıklamasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan teşekkür geldi.

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Rock sahnesinin en büyük yıldızlarından Teoman, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda vasiyetine dair söyledikleriyle gündemin üst sıralarında kendine yer bulmuştu.

Rock sahnesinin en büyük yıldızlarından Teoman, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda vasiyetine dair söyledikleriyle gündemin üst sıralarında kendine yer bulmuştu.

Müzisyenin açıklamasında yer alan "Birikimlerimin 4'te 1'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Müzisyenin açıklamasında yer alan "Birikimlerimin 4'te 1'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Teoman'ın dikkat çekici açıklamalarına ilk tepki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Teoman'ın dikkat çekici açıklamalarına ilk tepki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Teoman'a teşekkür eden Bakan Göktaş, X hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Teoman'a teşekkür eden Bakan Göktaş, X hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
twitter.com

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