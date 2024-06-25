Sosyal Medyayı Yıktı Geçti: Aracındaki Arıza Işığını Anıtkabir'e Benzeten Kullanıcıya Gelen Tepkiler Güldürdü
Sosyal Medyayı Yıktı Geçti: Aracındaki Arıza Işığını Anıtkabir'e Benzeten Kullanıcıya Gelen Tepkiler Güldürdü
Ehliyetini yeni almış bir sürücü için aracındaki tüm detaylara hakim olmak öyle pek de kolay değil. X platformunda aracındaki arıza ışığını Anıtkabir'e benzeten kullanıcı ise arabalara hakim olan/olmayan herkesi güldürmeyi başardı.
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X platformunda '@fmsporting' hesabını kullanan bir sosyal medya kullanıcısı, aracındaki arıza ışığının fotoğrafını çekip paylaştı.
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İşte X kullanıcılarının paylaştığı yüz güldüren yorumlar:
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