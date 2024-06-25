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Sosyal Medyayı Yıktı Geçti: Aracındaki Arıza Işığını Anıtkabir'e Benzeten Kullanıcıya Gelen Tepkiler Güldürdü

Sosyal Medyayı Yıktı Geçti: Aracındaki Arıza Işığını Anıtkabir'e Benzeten Kullanıcıya Gelen Tepkiler Güldürdü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 11:24

Ehliyetini yeni almış bir sürücü için aracındaki tüm detaylara hakim olmak öyle pek de kolay değil. X platformunda aracındaki arıza ışığını Anıtkabir'e benzeten kullanıcı ise arabalara hakim olan/olmayan herkesi güldürmeyi başardı.

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X platformunda '@fmsporting' hesabını kullanan bir sosyal medya kullanıcısı, aracındaki arıza ışığının fotoğrafını çekip paylaştı.

X platformunda '@fmsporting' hesabını kullanan bir sosyal medya kullanıcısı, aracındaki arıza ışığının fotoğrafını çekip paylaştı.

Kullanıcı, fotoğrafa "Arkadaşlar bu arıza ışığı neden yandı Anıtkabir'e git mi diyor ne diyor" notunu iliştirince goygoyunu alıp gelenler yorumlarda buluştu.

İşte X kullanıcılarının paylaştığı yüz güldüren yorumlar:

İşte X kullanıcılarının paylaştığı yüz güldüren yorumlar:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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