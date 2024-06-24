"Hocam Ben Liseyi Özledim" Dedi, Sosyal Medya Karıştı! X'i Bir Anda 'Lise Defteri'ne Çeviren Paylaşım

2000'li yılların ortasına damga vuran lise ve gençlik dizilerini unutmak ne mümkün! 'Hayat Bilgisi' ve 'Lise Defteri' gibi gençlik dizileri sayesinde bir üst kuşak lise anılarını hatırlarken, o dönemde lisede olanlar ise alternatif bir lise evrenini gözlemliyordu. X platformunda bir kullanıcının paylaştığı 'Hocam ben liseyi özledim' paylaşımı pek çok goygoya malzeme oldu. İşte kullanıcıların X'i bir anda 'Lise Defteri'ne çevirdiği o paylaşımlar...