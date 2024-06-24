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"Hocam Ben Liseyi Özledim" Dedi, Sosyal Medya Karıştı! X'i Bir Anda 'Lise Defteri'ne Çeviren Paylaşım

"Hocam Ben Liseyi Özledim" Dedi, Sosyal Medya Karıştı! X'i Bir Anda 'Lise Defteri'ne Çeviren Paylaşım

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 17:19 Son Güncelleme: 24.06.2024 - 17:29

2000'li yılların ortasına damga vuran lise ve gençlik dizilerini unutmak ne mümkün! 'Hayat Bilgisi' ve 'Lise Defteri' gibi gençlik dizileri sayesinde bir üst kuşak lise anılarını hatırlarken, o dönemde lisede olanlar ise alternatif bir lise evrenini gözlemliyordu. X platformunda bir kullanıcının paylaştığı 'Hocam ben liseyi özledim' paylaşımı pek çok goygoya malzeme oldu. İşte kullanıcıların X'i bir anda 'Lise Defteri'ne çevirdiği o paylaşımlar...

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X platformunda '@aysegulakm' adlı bir kullanıcı özel bir liseden 4 kare seçti ve bu görsellere "Hocam ben liseyi özledim" notunu iliştirdi. Bu paylaşımdan sonra ise olanlar oldu!

X platformunda '@aysegulakm' adlı bir kullanıcı özel bir liseden 4 kare seçti ve bu görsellere "Hocam ben liseyi özledim" notunu iliştirdi. Bu paylaşımdan sonra ise olanlar oldu!
twitter.com

Pek çok kullanıcıdan bu paylaşıma alternatif bir lise evrenine dair yorumlar geldi. İşte herkesi kendi geçmişine döndüren, hiçbiri birbirine benzemeyen o paylaşımlar...

Pek çok kullanıcıdan bu paylaşıma alternatif bir lise evrenine dair yorumlar geldi. İşte herkesi kendi geçmişine döndüren, hiçbiri birbirine benzemeyen o paylaşımlar...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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twitter.com

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