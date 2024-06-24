Her Daim Gülme Garantili: Çok Az İngilizce Bilenlerin Bile Anlayıp Güldüğü Çeviri Faciaları

Turistlerin ilgisini çekmek için yemeklerimizin adlarını İngilizceye çeviren restoranlarımız çoğu zaman doğru çevirilere imza atsa da zaman zaman yüz güldüren hatalar da yapılabiliyor. Bu yüz güldüren hatalara sosyal medya çağında artık hemen erişebiliyor, kahkahamızı patlatabiliyoruz. İşte çok az İngilizce bilenlerin dahi yüzünü güldüren çeviri facialarından en akılda kalan paylaşımlar...