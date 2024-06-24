Her Daim Gülme Garantili: Çok Az İngilizce Bilenlerin Bile Anlayıp Güldüğü Çeviri Faciaları
Her Daim Gülme Garantili: Çok Az İngilizce Bilenlerin Bile Anlayıp Güldüğü Çeviri Faciaları
Turistlerin ilgisini çekmek için yemeklerimizin adlarını İngilizceye çeviren restoranlarımız çoğu zaman doğru çevirilere imza atsa da zaman zaman yüz güldüren hatalar da yapılabiliyor. Bu yüz güldüren hatalara sosyal medya çağında artık hemen erişebiliyor, kahkahamızı patlatabiliyoruz. İşte çok az İngilizce bilenlerin dahi yüzünü güldüren çeviri facialarından en akılda kalan paylaşımlar...
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12. Geleneksel Elişi Eğitimi Sempozyumu'ndaki 'elişi' kelimesi muazzam bir çeviri örneğiyle cinsel çağrışım yapan 'handjob' olarak çevrilmiş. El 'hand', 'iş' ise job demek ama burada 'handmade' desek daha iyi olurdu tabii.
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Yılların 'dil peyniri' olmuş bize 'language cheese'... Dil demek 'language' demek, peynir desek o da 'cheese'. Ama oturup da bu şekilde 'motamot' çeviri yapınca komik bir tablo çıkıyor ortaya.
Kebaplardan acılı olan Adana, acısız olan Urfa'dır. Burada çeviri faciasında ise 'painful' kelimesi kullanılarak olay 'ağrılı Adana, ağrısız Urfa' eksenine çevrilmiş ve elbette fena halde komik olmuş.
Yiyecek olan kaymak, eylem olarak kullanılan 'slide' olunca ortaya bu komiklik çıkmış. 'Trileçe'deki 'trilec to' ise 'Ayşe'ye' der gibi bir anlam için sanırım tercih edilmiş ama elbette fantastikliğiyle göz dolduruyor!
Durum anlamına gelen 'situation'ı 'dürüm' olarak kullanınca ortaya 'Adana durumu' gibi bir çeviri faciası çıkıyor ve fazlasıyla güldürüyor!
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Yani bu kadar komik duruma düşmeye gerek yoktu aslında... 'İtmek' anlamındaki 'it'i 'dog' yani 'köpek' anlamında kullanınca ortaya bu şaheser çıkmış. 'İtiniz'i eylem olarak 'push'lu kullanmak varken konuyu 'your dog'a (köpeğiniz) çevirmek muazzam...
Piliç çevirmedeki çevirmeyi dil çevirisi şeklinde 'translate' olarak kullanınca ortaya bu görkemli hata çıkmış oluyor.
Nazik kelimesi 'polite' anlamına geliyor, doğru ama 'Alinazik kebabı'nı 'Ali polite' diye çevirmek yine mükemmel bir atlayış...
Çay 'tea' demek evet ama 'çay ocağı'ndaki ocak kelimesini aylardan 'january' şeklinde çevirmek epey bir fantastik olmuş.
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