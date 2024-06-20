Dürüstlüğü Ödülsüz Kalmadı: 5 Milyon TL'lik Çanta Buldu, 100 Dolar Hediye Aldı
Dürüstlüğü Ödülsüz Kalmadı: 5 Milyon TL'lik Çanta Buldu, 100 Dolar Hediye Aldı
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Temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Şerif Gün, sokakta temizlik yaptığı esnada bir binanın bahçe duvarında içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde döviz ve 4 milyon 713 bin değerinde 16 adet çek bulunan bir çanta buldu.
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Mehmet Şerif Gün, para dolusu çantayı Florya'daki Şenlikköy Polis Merkezi'ne götürdü. Polis çantayı, sahibi M.C.'ye teslim etti. M.C. ise Mehmet Şerif Gün'e teşekkür ederek hediye olarak temizlik görevlisine 100 dolar (yaklaşık 3 bin 278 TL) verdi.
Örnek bir davranış sergileyen Gün, basın mensuplarına "Biz büyüklerimizden böyle gördük. Haram yemek bize terstir. Ailemizden bunları gördük. İhtiyacım da vardı ama öyle bir düşüncem hiç olmadı. Bu tür şeyler herkesin başına gelebilir. Çantayı bulduğumda en kısa zamanda sahibine ulaştırmak istedim" diye konuştu.
Yaşanan olaya X kullanıcılarından farklı tepkiler geldi. Kimileri örnek davranışı için temizlik görevlisini tebrik ederken kimileri de ona verilen 100 doları 'şaka' olarak yorumladı.
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