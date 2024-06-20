İstanbul Üsküdar'daki Atik Valide Camii'ne Giden X Kullanıcısının "Cami Resmen Soyulmuş" İddiası
İstanbul Üsküdar'daki Atik Valide Camii'ne Giden X Kullanıcısının "Cami Resmen Soyulmuş" İddiası
Yıllara meydan okuyan tarihi yapıların başına bir şey gelmesi, deforme olmaları ya da bakımsızlıktan çürümeye mahkum olmaları her duyarlı vatandaşı üzecek cinsten olaylar. Son olarak İstanbul Üsküdar'daki Atik Valide Camii'ye ait olduğu paylaşılan bazı fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Camiyi ziyaret ettiğini söyleyen bir X kullanıcısının 'Cami resmen soyulmuş' iddiası X'te 1 milyon görüntülemeye yaklaştı. İşte o iddia...
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X platformunda '@bahtiyarim' hesabını kullanan bir sosyal medya kullanıcısı, Üsküdar'daki Atik Valide Camii'yi ziyaret ettiğini söyleyerek şunları yazdı: "Dün sabah yolumu Atik Valide Camii'ne düşürdüm. Mimar Sinan'ın Üsküdar'daki bu güzide eserinin serin bahçesinde oturup kahvemi yudumladım. Bu ulu mabet dışarıdan fevkalade fakat içeri girdiğimde büyük bir sükutu hayale uğradım: Cami resmen soyulmuş!"
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Kullanıcının iddiaları şu şekilde oldu: "Türünün en nadide örneklerinden paha biçilemez İznik çinileri pano olarak sökülüp götürülmüş, yerine Kütahya işi kopyası montaj edilmiş! Fotoğraftaki iki panodan soldaki orijinal, sağdaki kopya."
"Çalınan şamdanların yerine bir hayırsever vatandaşımızın yaptırdığı yenisi konmuş ama nasıl da sırıtıyor. Eskisi kim bilir nerede hangi salonu süslüyordur! Alan da satan da iflah olmasın."
"Güzelim çiniler can çekişiyor, bunları kurtarmak zor bir iş midir diye sormadan edemiyor insan!"
"Bu nasıl bir tamirdir, mahalledeki fayansçı olsa yapmaz bunu!"
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"Kapının fotoğrafını çekerken birisi sesleniyor: - Kapı orijinal, değişmemiş. İnsan bu muhteşem eserin nasıl sökülüp götürülmediğine hayret ediyor!"
Caminin soyulduğunu iddia eden X kullanıcısı, caminin imamıyla da konuştuğunu söyleyerek şunları söyledi: "Namaz sonrası İmam Efendi'ye sordum nasıl oldu bu işler diye. Onun anlattığına göre bu görünenler işin bir kısmıymış, zayiat çok büyükmüş. 1999'da Cami restorasyon için kapatılmış. 1-2 sene kapalı kaldıktan sonra firma kaybolmuş, tamir yarım kalmış ve olanlar o süreçte olmuş!"
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