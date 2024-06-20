İstanbul Üsküdar'daki Atik Valide Camii'ne Giden X Kullanıcısının "Cami Resmen Soyulmuş" İddiası

Yıllara meydan okuyan tarihi yapıların başına bir şey gelmesi, deforme olmaları ya da bakımsızlıktan çürümeye mahkum olmaları her duyarlı vatandaşı üzecek cinsten olaylar. Son olarak İstanbul Üsküdar'daki Atik Valide Camii'ye ait olduğu paylaşılan bazı fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Camiyi ziyaret ettiğini söyleyen bir X kullanıcısının 'Cami resmen soyulmuş' iddiası X'te 1 milyon görüntülemeye yaklaştı. İşte o iddia...

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