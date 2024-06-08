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Osmanlı Mezar Taşlarının Her Biri Farklı Bir Sırrı Günümüze Taşıyor

Osmanlı Mezar Taşlarının Her Biri Farklı Bir Sırrı Günümüze Taşıyor

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 14:08

Osmanlı dönemindeki mezar taşları tarihin izlerini taşıyor ama sadece bunu yapmakla kalmayıp aynı zamanda birbirinden farklı anlamlara gelen çeşitli simgeler ve motifler ile günümüzde dahi merak konusu oluyor. Gül, çarkıfelek ya da üzüm gibi simgelerin her biri farklı anlamlara sahip. Kişiye özel olarak hazırlanan taşların her birinin benzersiz oluşu da yine tarihe ışık tutacak cinsten. Gelin Osmanlı dönemindeki mezar taşlarının anlamlarına bakalım.

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Her biri farklı anlamlara sahip olan mezar taşları arasında üzüm motifi dikkat çekici bir inceliğe sahip.

Her biri farklı anlamlara sahip olan mezar taşları arasında üzüm motifi dikkat çekici bir inceliğe sahip.

Bolluğu ve bereketi temsil eden üzüm motifi estetik görünümüyle de ilgi çekiyor.

Osmanlı'daki mezar taşı geleneğinde karşımıza çıkan bir diğer simge çarkıfelek.

Osmanlı'daki mezar taşı geleneğinde karşımıza çıkan bir diğer simge çarkıfelek.

Kaderi, sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgeleyen çarkıfeleğin ayrıca kötü talih anlamına geldiği de düşünülüyor.

Genç yaşta ölen kadınların mezar taşları duvak şeklinde yapılmış.

Genç yaşta ölen kadınların mezar taşları duvak şeklinde yapılmış.

Her zaman olmasa da çoğunlukla duvağın kenarına bir çiçek motifi işlenmiş.

Hurma motifinin cenneti tasvir ettiği düşünülüyor.

Hurma motifinin cenneti tasvir ettiği düşünülüyor.

Bu motif aynı zamanda ölen kişinin hacı olduğunu da bizlere açıklıyor.

Kadınlara ait mezar taşlarında tahmin edileceği gibi gül ya da gonca gibi çiçek motifleri kullanılıyor.

Kadınlara ait mezar taşlarında tahmin edileceği gibi gül ya da gonca gibi çiçek motifleri kullanılıyor.

Bu motiflerin tercih edilmesinin sebebi ise tahmin edileceği gibi çiçeklerin zarafeti temsil ettiğinin düşünülmesi.

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Her birinin sırrına semboller üzerinden fikir yürütebiliyoruz.

Her birinin sırrına semboller üzerinden fikir yürütebiliyoruz.

Ancak hiç kuşkusuz hepsinin ortak yanı göze oldukça estetik gelmesi ve ince işçilik ürünü olmaları.

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