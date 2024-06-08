Osmanlı Mezar Taşlarının Her Biri Farklı Bir Sırrı Günümüze Taşıyor
Osmanlı Mezar Taşlarının Her Biri Farklı Bir Sırrı Günümüze Taşıyor
Osmanlı dönemindeki mezar taşları tarihin izlerini taşıyor ama sadece bunu yapmakla kalmayıp aynı zamanda birbirinden farklı anlamlara gelen çeşitli simgeler ve motifler ile günümüzde dahi merak konusu oluyor. Gül, çarkıfelek ya da üzüm gibi simgelerin her biri farklı anlamlara sahip. Kişiye özel olarak hazırlanan taşların her birinin benzersiz oluşu da yine tarihe ışık tutacak cinsten. Gelin Osmanlı dönemindeki mezar taşlarının anlamlarına bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her biri farklı anlamlara sahip olan mezar taşları arasında üzüm motifi dikkat çekici bir inceliğe sahip.
Osmanlı'daki mezar taşı geleneğinde karşımıza çıkan bir diğer simge çarkıfelek.
Genç yaşta ölen kadınların mezar taşları duvak şeklinde yapılmış.
Hurma motifinin cenneti tasvir ettiği düşünülüyor.
Kadınlara ait mezar taşlarında tahmin edileceği gibi gül ya da gonca gibi çiçek motifleri kullanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her birinin sırrına semboller üzerinden fikir yürütebiliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın