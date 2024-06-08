Osmanlı Mezar Taşlarının Her Biri Farklı Bir Sırrı Günümüze Taşıyor

Osmanlı dönemindeki mezar taşları tarihin izlerini taşıyor ama sadece bunu yapmakla kalmayıp aynı zamanda birbirinden farklı anlamlara gelen çeşitli simgeler ve motifler ile günümüzde dahi merak konusu oluyor. Gül, çarkıfelek ya da üzüm gibi simgelerin her biri farklı anlamlara sahip. Kişiye özel olarak hazırlanan taşların her birinin benzersiz oluşu da yine tarihe ışık tutacak cinsten. Gelin Osmanlı dönemindeki mezar taşlarının anlamlarına bakalım.