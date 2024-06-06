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Goygoy
9 Günlük Kurban Bayramı Tatili Öncesinde Goygoyunu Alıp da Gelenler

9 Günlük Kurban Bayramı Tatili Öncesinde Goygoyunu Alıp da Gelenler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 17:53

Milyonlarca yürek 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gün sayıyor. Sabahın köründe başlayan çalışma temposundan bunalan, sıkılan, 'Oh' ya da 'Oyş' gibi efektler vererek öfleyen, püfleyenlerin imdadına yetişecek olan Kurban Bayramı tatili için plan yapanların sayısı milyonları devirdi. Elbette herkes bu plana dahil değil. 'Plan yapmadım, pilav yaptım' diyen de var, 'İstanbul'u acilen boşaltın lütfen!!!!111birçokbir' diye klavye esprileri patlatan da. İşte sosyal medya kullanıcılarının bebek adımlarla dahil olduğu Kurban Bayramı tweet'leri...

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Kartal-Pendik out, mutfak-salon in

Kartal-Pendik out, mutfak-salon in

Mirkelam'ın bir şarkısı vardır, hatırlar mısınız? 'Asuman Pansuman' isimli şarkısında İstanbul'un Anadolu Yakası sahiline tatlı bir gönderme yapar, 'Kartal' der, 'Pendik' der. İşte bu kullanıcı da Kartal-Pendik arasını mutfak-salon şeklinde yorumlayarak espriye revize bir anlayış getirmiş.

"Yunan Adaları'm geldi"lere hazırlıklı olmak lazım

"Yunan Adaları'm geldi"lere hazırlıklı olmak lazım

Canı sıkılan bazı minnoş kalplerin eskiden Kadıköy'ü, Beyoğlu'su filan gelirdi. Ama artık pop'çu Çelik'ten bağımsız olarak devir değişti, kapıda vize uygulamaları sayesinde lokasyona Midilli'si, Sakız'ıyla Yunan Adaları da dahil oldu. 'Yunan Adaları'm geldi'lere yavaştan hazırlıklı olmak lazım kardolar.

Hayal kurmak bedava be kardeşim!

Hayal kurmak bedava be kardeşim!

Duygularımızın dolar gibi arttığı bugünlerde elbette birçok şeyi satın almadan önce hesap feat. kitap yapıyoruz. Bu kullanıcı da haklı bir tespitte bulunmuş ve tatil planı yapanların pesimist düşüncelerde olmaması gerektiğini, hayal kurmanın parasız ve yatılı olduğunu hatırlatmış. Her eve lazım böyle arkadaş.

Tatile gitmeni yüreğim kaldırmıyor be Osman!

Tatile gitmeni yüreğim kaldırmıyor be Osman!

Vardır böyle insanlar. Instagram'da tatile gidenlerin mutluluk pozlarını görüp mutsuz olurlar, 'Tatile gtimeni yüreğim kaldırmıyor be Osman!' şeklindeki iç sesleriyle hayatlarına devam ederler.

Kimileri plan yapar, kimileri de pilav!

Kimileri plan yapar, kimileri de pilav!

Evet, en çok güldüreni hiç kuşkusuz pilavlı bir sohbet konusu açan bu kullanıcımız. Çok yuşa, çok yaşa be Yuşa! Fakat iyi güldürdün... Ne demişler, bazıları plan yapar, bazıları da pilav...

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Fırsatı olan delirsin!

Fırsatı olan delirsin!

Bize her gün bayram be kardeş!

Yapboza döndürenler de bizden

Yapboza döndürenler de bizden

Tamam deyip vazgeçenler, vazgeçerken bir daha deneyenler...

Biz aslında yoğuz!

Biz aslında yoğuz!

Biz aslında yoğuz! Burhan Altıntop atasözleri her zaman güldürür.

Kaybedenler Kulübü yine yeni yeniden

Kaybedenler Kulübü yine yeni yeniden

Bazıları kaybeder, bazıları hep kaybeder.

En güzeli, kafan rahat olur hem

En güzeli, kafan rahat olur hem

Yatmak, uyumak gibisi var mı? Yok!

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