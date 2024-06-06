9 Günlük Kurban Bayramı Tatili Öncesinde Goygoyunu Alıp da Gelenler

Milyonlarca yürek 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gün sayıyor. Sabahın köründe başlayan çalışma temposundan bunalan, sıkılan, 'Oh' ya da 'Oyş' gibi efektler vererek öfleyen, püfleyenlerin imdadına yetişecek olan Kurban Bayramı tatili için plan yapanların sayısı milyonları devirdi. Elbette herkes bu plana dahil değil. 'Plan yapmadım, pilav yaptım' diyen de var, 'İstanbul'u acilen boşaltın lütfen!!!!111birçokbir' diye klavye esprileri patlatan da. İşte sosyal medya kullanıcılarının bebek adımlarla dahil olduğu Kurban Bayramı tweet'leri...