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Cehennem Etkisi Yaratan Haziran Sıcaklarına Tepkilerini Mizahla Gösteren Kişiler

Cehennem Etkisi Yaratan Haziran Sıcaklarına Tepkilerini Mizahla Gösteren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.06.2024 - 15:08

Sıcaklar öyle bir raddeye geldi ki en fanatik yazcılar bile 'acaba' demeye başladı. Tabii böyle bir durum olunca da kimilerini isyan ederken takipçilerini güldürdü. Bakalım sıcakzedeler ne demiş?

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Tahammülleri zorlayan bir sıcak.

Tahammülleri zorlayan bir sıcak.
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Bir de pencere ikilemi var.

Bir de pencere ikilemi var.
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O kadar sıcak!

O kadar sıcak!
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Bir de çözüm bulanlar...

Ünlüler de şikayetçi.

Ünlüler de şikayetçi.
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Yan etkileri de var bu durumun.

Tam olarak böyle!

Tam olarak böyle!
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O nasıl dua?

O nasıl dua?
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Bir gözlem 👇

Bir gözlem 👇
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Çayı bırakamayanlar...

Çayı bırakamayanlar...
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Beyni de etkiliyor.

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