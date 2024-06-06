Cehennem Etkisi Yaratan Haziran Sıcaklarına Tepkilerini Mizahla Gösteren Kişiler
Cehennem Etkisi Yaratan Haziran Sıcaklarına Tepkilerini Mizahla Gösteren Kişiler
Sıcaklar öyle bir raddeye geldi ki en fanatik yazcılar bile 'acaba' demeye başladı. Tabii böyle bir durum olunca da kimilerini isyan ederken takipçilerini güldürdü. Bakalım sıcakzedeler ne demiş?
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Tahammülleri zorlayan bir sıcak.
Bir de pencere ikilemi var.
O kadar sıcak!
Ünlüler de şikayetçi.
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Tam olarak böyle!
O nasıl dua?
Bir gözlem 👇
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Çayı bırakamayanlar...
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