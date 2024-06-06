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Sıcaklara Karşı Kullanmayı Düşündüğü Yöntemle Viral Olan Twitter Kullanıcısı

Sıcaklara Karşı Kullanmayı Düşündüğü Yöntemle Viral Olan Twitter Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.06.2024 - 13:10

Haziran ayına start vermemizle ani bir sıcak hava dalgasına şahit olduk. Tabii bireysel olarak da herkes kendi önlemini almaya başladı. Bir Twitter kullanıcısı da kendi şahsi önlemini takipçilerine sorunca pek çok yanıt aldı.

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Soru şöyle 👇

Soru şöyle 👇

Bir kişi de gördü ve arttırdı.

Bir kişi de gördü ve arttırdı.
twitter.com

Bu ürün tutar.

Bu ürün tutar.
twitter.com

Zaten olması gereken bu.

Zaten olması gereken bu.
twitter.com
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Pembişi de varmış.

Pembişi de varmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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