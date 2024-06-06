Sıcaklara Karşı Kullanmayı Düşündüğü Yöntemle Viral Olan Twitter Kullanıcısı
Sıcaklara Karşı Kullanmayı Düşündüğü Yöntemle Viral Olan Twitter Kullanıcısı
Haziran ayına start vermemizle ani bir sıcak hava dalgasına şahit olduk. Tabii bireysel olarak da herkes kendi önlemini almaya başladı. Bir Twitter kullanıcısı da kendi şahsi önlemini takipçilerine sorunca pek çok yanıt aldı.
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Soru şöyle 👇
Bir kişi de gördü ve arttırdı.
Bu ürün tutar.
Zaten olması gereken bu.
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Pembişi de varmış.
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