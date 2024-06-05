75 Yaşındaki Anneannenin Aile WhatsApp Grubuna Attığı Mesajlar İçinizi Isıtacak
75 Yaşındaki Anneannenin Aile WhatsApp Grubuna Attığı Mesajlar İçinizi Isıtacak
Bir zamanlar tuşlu telefonlarına isim kaydettirmek için torunlarının peşinden koşan aile büyükleri ne olduysa akıllı telefon dünyasına bomba gibi bir giriş yaptı ve pek çoğu akıllı telefonları kullanabiliyor. Tabii TikTok'taki akım sayesinde ülke çapında viral oluyorlar.
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İşte o TikTok akımına düşen bir anneanne.
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Kebaplar hazırlanmış.
Aynı zamanda ilaç deposu.
Sürekli bir duyuru...
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Uykusuzluk başa bela.
Anlık bilgilendirmeler
Cuma mesajları
İyi gezmeler
Bu üzdü...
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