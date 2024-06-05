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75 Yaşındaki Anneannenin Aile WhatsApp Grubuna Attığı Mesajlar İçinizi Isıtacak

75 Yaşındaki Anneannenin Aile WhatsApp Grubuna Attığı Mesajlar İçinizi Isıtacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.06.2024 - 16:01

Bir zamanlar tuşlu telefonlarına isim kaydettirmek için torunlarının peşinden koşan aile büyükleri ne olduysa akıllı telefon dünyasına bomba gibi bir giriş yaptı ve pek çoğu akıllı telefonları kullanabiliyor. Tabii TikTok'taki akım sayesinde ülke çapında viral oluyorlar.

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İşte o TikTok akımına düşen bir anneanne.

İşte o TikTok akımına düşen bir anneanne.

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Kebaplar hazırlanmış.

Kebaplar hazırlanmış.

Aynı zamanda ilaç deposu.

Aynı zamanda ilaç deposu.

Sürekli bir duyuru...

Sürekli bir duyuru...
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Uykusuzluk başa bela.

Uykusuzluk başa bela.

Anlık bilgilendirmeler

Anlık bilgilendirmeler

Cuma mesajları

Cuma mesajları

İyi gezmeler

İyi gezmeler

Bu üzdü...

Bu üzdü...
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