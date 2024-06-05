75 Yaşındaki Anneannenin Aile WhatsApp Grubuna Attığı Mesajlar İçinizi Isıtacak

Bir zamanlar tuşlu telefonlarına isim kaydettirmek için torunlarının peşinden koşan aile büyükleri ne olduysa akıllı telefon dünyasına bomba gibi bir giriş yaptı ve pek çoğu akıllı telefonları kullanabiliyor. Tabii TikTok'taki akım sayesinde ülke çapında viral oluyorlar.