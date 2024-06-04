Edis'in Sinyalci Kombininden Aniden Bastıran Sıcak Havaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Edis'in Sinyalci Kombininden Aniden Bastıran Sıcak Havaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü Twitter gündeminde neler dönmüş, en çok kimler konuşulup en çok hangi paylaşımlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Sınavlar darlamaya başlamış gibi bir izlenim oldu.
Nasip olur mu?
Roket Takımı
Ah be dede...
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💕
Sıcak değil de nem fena.
Bir gün önüne düşer elbet...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Baba var, baba var...
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👇
Akış ne alaka?
Şöyle bir nem var.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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