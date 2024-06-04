Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Edis'in Sinyalci Kombininden Aniden Bastıran Sıcak Havaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Edis'in Sinyalci Kombininden Aniden Bastıran Sıcak Havaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.06.2024 - 19:10

Bakalım Salı günü Twitter gündeminde neler dönmüş, en çok kimler konuşulup en çok hangi paylaşımlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sınavlar darlamaya başlamış gibi bir izlenim oldu.

Sınavlar darlamaya başlamış gibi bir izlenim oldu.
twitter.com

Nasip olur mu?

Nasip olur mu?
twitter.com

Roket Takımı

Roket Takımı
twitter.com

Sinyalci kombini

Ah be dede...

Ah be dede...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

💕

💕
twitter.com

Sıcak değil de nem fena.

Sıcak değil de nem fena.
twitter.com

Bir gün önüne düşer elbet...

Bir gün önüne düşer elbet...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Baba var, baba var...

Baba var, baba var...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Akış ne alaka?

Akış ne alaka?
twitter.com

Şöyle bir nem var.

Şöyle bir nem var.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın