Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
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Başlayalım!
Demir içerir!
Söyle yavrum niye doğdun?
Atanamamış Ferit.
Eskilerden...
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Tarihi referans da var.
Özellikle uçuş konusunda...
Daha çok erken.
Bir dahaki sefere yapmaz.
Şampiyonluk akşamına dönelim.
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Bir sonraki içerikte görüşmek üzere 👋
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