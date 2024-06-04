Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.06.2024 - 15:24

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Demir içerir!

Demir içerir!
twitter.com

Söyle yavrum niye doğdun?

Söyle yavrum niye doğdun?
twitter.com

Atanamamış Ferit.

Atanamamış Ferit.

Eskilerden...

Eskilerden...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tarihi referans da var.

Tarihi referans da var.
twitter.com

Özellikle uçuş konusunda...

Özellikle uçuş konusunda...
twitter.com

Daha çok erken.

Daha çok erken.
twitter.com

Bir dahaki sefere yapmaz.

Bir dahaki sefere yapmaz.
twitter.com

Şampiyonluk akşamına dönelim.

Şampiyonluk akşamına dönelim.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bir sonraki içerikte görüşmek üzere 👋

Bir sonraki içerikte görüşmek üzere 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın