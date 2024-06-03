Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar
Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar
Sosyal medya sadece güzel günlerimizi veya yediğimiz içtiğimizi paylaştığımız bir alan değil. Kimi zaman tavsiye de isteyebiliyoruz. Bir Twitter kullanıcısı da evindeki boş köşeyi değerlendirmek istedi. Pek çok yanıt geldi.
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Paylaşım ve boş alan şöyle 👇
Her yerde!
Kendisi son seçimlerin yıldızıydı.
Biraz da nostalji.
🤔
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👇
Sorun halloldu.
👇
Depolanmış.
👇
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Bir ömür yaşanır.
👇
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