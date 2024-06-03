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Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar

Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.06.2024 - 12:01

Sosyal medya sadece güzel günlerimizi veya yediğimiz içtiğimizi paylaştığımız bir alan değil. Kimi zaman tavsiye de isteyebiliyoruz. Bir Twitter kullanıcısı da evindeki boş köşeyi değerlendirmek istedi. Pek çok yanıt geldi.

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Paylaşım ve boş alan şöyle 👇

Paylaşım ve boş alan şöyle 👇
twitter.com

Her yerde!

Her yerde!
twitter.com

Kendisi son seçimlerin yıldızıydı.

Kendisi son seçimlerin yıldızıydı.
twitter.com

Biraz da nostalji.

Biraz da nostalji.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Sorun halloldu.

Sorun halloldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Depolanmış.

Depolanmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bir ömür yaşanır.

Bir ömür yaşanır.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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