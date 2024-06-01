Tüm Ülkenin Birbirine Heimlich Manevrası Yaptığı Mayıs Ayının En Komik Tweetleri
Tüm Ülkenin Birbirine Heimlich Manevrası Yaptığı Mayıs Ayının En Komik Tweetleri
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Başlayalım!
Zekice!
Sunumcular şok!
Biz Heimlich ülkesiyiz.
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İnsan her şeyi düşünüyor.
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Sosyal anksiyeten varsa uzak dur.
Gerçek vesvese budur!
Pina Ayranada
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Böyle bir tanıdığın yoksa bu sensin.
Tövbe!
Değişiyor.
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Helal!
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🤔
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Ayıp ama ya!
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