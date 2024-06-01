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Tüm Ülkenin Birbirine Heimlich Manevrası Yaptığı Mayıs Ayının En Komik Tweetleri

Tüm Ülkenin Birbirine Heimlich Manevrası Yaptığı Mayıs Ayının En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.06.2024 - 16:10

Mayıs ayı hiç bitmeyecek gibi gelse de neyse ki mizah tam gaz devam etti de biraz yüzümüz güldü. Peki geçtiğimiz ay en çok nelere gülmüşüz diye etraflıca bir derleyelim dedik.

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Zekice!

Zekice!
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Sunumcular şok!

Sunumcular şok!
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Biz Heimlich ülkesiyiz.

Biz Heimlich ülkesiyiz.
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👇

👇
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İnsan her şeyi düşünüyor.

İnsan her şeyi düşünüyor.
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👇

👇
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Sosyal anksiyeten varsa uzak dur.

Sosyal anksiyeten varsa uzak dur.
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Gerçek vesvese budur!

Gerçek vesvese budur!
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Pina Ayranada

Pina Ayranada
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Böyle bir tanıdığın yoksa bu sensin.

Böyle bir tanıdığın yoksa bu sensin.
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Tövbe!

Tövbe!
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Değişiyor.

Değişiyor.
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👇

👇
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Helal!

Helal!
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🤔

🤔
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👇

👇
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Ayıp ama ya!

Ayıp ama ya!
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