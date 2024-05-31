Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Ülkenin mizah gündemini belirleyen mecra yine Twitter oldu. Biz de geçtiğimiz hafta eski ismi Twitter yeni adı X olan platformdan bir seçki düzenledik.
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İlk kez iyi bir istatistik.
Ey şanlı ekip
Böyle aksiyon almak lazım.
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Nerede eski Cannes'lar?
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Der-hal!
İdeal kombin
Şu şekil bir şey oldu.
Şöyle bir katkısı oldu.
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Siz de görün.
Stajyer gibi stajyer bee!
Tam yeri!
Söyle yavrum niye doğdun?
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Geleceğin kızılacak dedesi.
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