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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.05.2024 - 17:17

Ülkenin mizah gündemini belirleyen mecra yine Twitter oldu. Biz de geçtiğimiz hafta eski ismi Twitter yeni adı X olan platformdan bir seçki düzenledik.

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İlk kez iyi bir istatistik.

İlk kez iyi bir istatistik.
twitter.com

Ey şanlı ekip

Ey şanlı ekip
twitter.com

Böyle aksiyon almak lazım.

Böyle aksiyon almak lazım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Nerede eski Cannes'lar?

Nerede eski Cannes'lar?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Der-hal!

Der-hal!
twitter.com

İdeal kombin

İdeal kombin
twitter.com

Şu şekil bir şey oldu.

Şu şekil bir şey oldu.
twitter.com

Şöyle bir katkısı oldu.

Şöyle bir katkısı oldu.
twitter.com
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Siz de görün.

Siz de görün.
twitter.com

Stajyer gibi stajyer bee!

Stajyer gibi stajyer bee!
twitter.com

Tam yeri!

Tam yeri!
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Söyle yavrum niye doğdun?

Söyle yavrum niye doğdun?
twitter.com

👇

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👇

👇
twitter.com

Geleceğin kızılacak dedesi.

Geleceğin kızılacak dedesi.
twitter.com

Kaçırıldıysanız işaret verin.

Kaçırıldıysanız işaret verin.
twitter.com

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