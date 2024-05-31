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Yağ Basıncı İkaz Lambasını Çok Yanlış Anlayan Twitter Kullanıcıları

Yağ Basıncı İkaz Lambasını Çok Yanlış Anlayan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.05.2024 - 15:58

Araç kullanmak çok basit görünse de işin bazı teknik teferruatı var. Özellikle kadranda bulunan bazı semboller hem ehliyet sınavlarında hem de araç kullanımında kafa karıştıran cinsten.

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Bu sorulardan biri Twitter'da da soruldu.

Bu sorulardan biri Twitter'da da soruldu.
twitter.com

Oldukça ironik ve ilginç yanıtlar geldi.

Oldukça ironik ve ilginç yanıtlar geldi.
twitter.com

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