Yağ Basıncı İkaz Lambasını Çok Yanlış Anlayan Twitter Kullanıcıları
Yağ Basıncı İkaz Lambasını Çok Yanlış Anlayan Twitter Kullanıcıları
Araç kullanmak çok basit görünse de işin bazı teknik teferruatı var. Özellikle kadranda bulunan bazı semboller hem ehliyet sınavlarında hem de araç kullanımında kafa karıştıran cinsten.
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Bu sorulardan biri Twitter'da da soruldu.
Oldukça ironik ve ilginç yanıtlar geldi.
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