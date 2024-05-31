Zekasal Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
Zekasal Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
Son zamanlarda tek görselle bir durumu anlatmak moda oldu. Parasal olarak, flörtsel olarak, aşksal olarak derken sıra geldi zeka testine. 'Zekasal olarak nasılsınız?' sorusuna da pek çok komik yanıt geldi.
İzleyelim 👀
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Yanıtlar şöyle 👇
Düşünmeyen yoktur.
Bu da efsanelerden.
Bu fazla yüksek bir zeka.
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Shooter yaygın bir soyadı.
Kaç acaba?
Nemini alır.
Yapay zeka
Ah be İlhami Abi.
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