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Zekasal Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Zekasal Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.05.2024 - 14:18

Son zamanlarda tek görselle bir durumu anlatmak moda oldu. Parasal olarak, flörtsel olarak, aşksal olarak derken sıra geldi zeka testine. 'Zekasal olarak nasılsınız?' sorusuna da pek çok komik yanıt geldi.

İzleyelim 👀

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
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Yanıtlar şöyle 👇

Yanıtlar şöyle 👇
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Düşünmeyen yoktur.

Düşünmeyen yoktur.
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Bu da efsanelerden.

Bu da efsanelerden.
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Bu fazla yüksek bir zeka.

Bu fazla yüksek bir zeka.
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Shooter yaygın bir soyadı.

Shooter yaygın bir soyadı.
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Kaç acaba?

Kaç acaba?
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Nemini alır.

Nemini alır.
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Yapay zeka

Yapay zeka
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Ah be İlhami Abi.

Ah be İlhami Abi.
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Bu kadarı yeterli...

Bu kadarı yeterli...
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