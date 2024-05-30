En Ahlaklı Özel Okul Sahibinden Covid Deformasyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
En Ahlaklı Özel Okul Sahibinden Covid Deformasyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bugün Twitter’ın gözleri kimler olmuş, kimler yaratıcılıklarını ve espritüelliklerini konuşturarak viral olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazırsanız başlıyoruz!
Hepimiz böyle yapmıyor muyduk?
Herkes işini gücünü bırakıp seçebilir mi lütfen 👇
Covid deformasyonu 👇
Bu his yok edilmedi…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ah bu satıcılar…
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın