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En Ahlaklı Özel Okul Sahibinden Covid Deformasyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

En Ahlaklı Özel Okul Sahibinden Covid Deformasyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 19:14

Bakalım bugün Twitter’ın gözleri kimler olmuş, kimler yaratıcılıklarını ve espritüelliklerini konuşturarak viral olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlıyoruz!

Hazırsanız başlıyoruz!
twitter.com

Hepimiz böyle yapmıyor muyduk?

Hepimiz böyle yapmıyor muyduk?
twitter.com

Herkes işini gücünü bırakıp seçebilir mi lütfen 👇

Herkes işini gücünü bırakıp seçebilir mi lütfen 👇
twitter.com

Covid deformasyonu 👇

Covid deformasyonu 👇
twitter.com

Bu his yok edilmedi…

Bu his yok edilmedi…
twitter.com
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👇

Ah bu satıcılar…

Ah bu satıcılar…
twitter.com

Dillere pelesenk olan o şarkı 👇

Daha mantıklı çok az şey duymuş olabilirsiniz.

Ve sona geldik, yarın görüşmek üzere. ✌️

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