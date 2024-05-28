Lunapark Çalışanından Yürekleri Hoplatan Şaka: “Emniyet Kemerinizi Takmayı Unuttum!”

Lunaparklar adrenalin sevenler için birebir olsa da yaşanabilecek kazalar insanın aklından çıkmıyor. @got_em82 kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten lunapark çalışanı da müşterilere adeta kalp krizi geçirtecek olan şakasıyla sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.