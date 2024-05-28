Lunapark Çalışanından Yürekleri Hoplatan Şaka: “Emniyet Kemerinizi Takmayı Unuttum!”

Lunaparklar adrenalin sevenler için birebir olsa da yaşanabilecek kazalar insanın aklından çıkmıyor. @got_em82 kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten lunapark çalışanı da müşterilere adeta kalp krizi geçirtecek olan şakasıyla sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Lunapark çalışanı yüksek hızlı oyuncağa müşterileri bindirdikten sonra korku yaratabilmek için bir şeylerin yolunda gitmediği söylüyor.
Kimisine zincirlerde sorun olduğunu, kimisine emniyet kemerlerinde sorun olduğunu söyleyen çalışan istediği korkuyu başarıyla yaratıyor.
Bahanelerle eş zamanlı olarak tuşa bastığı için insanlar yardıma geldiğini sanarken uçuş çoktan başlamış oluyor.
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