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Starbucks’tan Yenilikçi Hamle: Güney Kore Şubesinde 100 Robot Servise Başladı

Starbucks’tan Yenilikçi Hamle: Güney Kore Şubesinde 100 Robot Servise Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 20:20

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Günümüz teknolojisinde anbean gelişmeler olurken özellikle robotlar dünyasında yaşanan yenilikler insanı hayrete düşürüyor. Dünya devlerinden Starbucks’ın Güney Kore’deki şubelerinden birinde yalnızca iki insan çalışıyor.

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Starbucks’ın Güney Kore’deki şubesinde servisleri yapanlar ise artık robotlar.

Starbucks’ın Güney Kore’deki şubesinde servisleri yapanlar ise artık robotlar.

Tam 100 robotun kahve ve yemek servisi yaptığı şube Seongnam’da bulunan Naver 1784 adlı teknoloji merkezinde yer alıyor.

Tam 100 robotun kahve ve yemek servisi yaptığı şube Seongnam’da bulunan Naver 1784 adlı teknoloji merkezinde yer alıyor.

Robotlar Naver’ın bulut platformu üzerinden AI, Robot, and Cloud sistemleriyle çalışıyor. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Robotlar Naver’ın bulut platformu üzerinden AI, Robot, and Cloud sistemleriyle çalışıyor. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

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