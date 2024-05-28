Starbucks’tan Yenilikçi Hamle: Güney Kore Şubesinde 100 Robot Servise Başladı

Günümüz teknolojisinde anbean gelişmeler olurken özellikle robotlar dünyasında yaşanan yenilikler insanı hayrete düşürüyor. Dünya devlerinden Starbucks’ın Güney Kore’deki şubelerinden birinde yalnızca iki insan çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Starbucks’ın Güney Kore’deki şubesinde servisleri yapanlar ise artık robotlar.
Tam 100 robotun kahve ve yemek servisi yaptığı şube Seongnam’da bulunan Naver 1784 adlı teknoloji merkezinde yer alıyor.
Robotlar Naver’ın bulut platformu üzerinden AI, Robot, and Cloud sistemleriyle çalışıyor. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın