Kızını Çocuk Esirgeme Kurumuna Gönderen Deniz Akkaya Konuyu Bilen Herkesi İkiye Böldü

Dünden beri Deniz Akkaya ve kızının yaşadığı şiddetli olayı konuşuyoruz. Kızını bugün 'burnu sürtsün' diye çocuk esirgeme kurumuna verdiğini söyleyen Deniz Akkaya herkesi ikiye böldü. Peki sizce ünlü manken haklı mı haksız mı?