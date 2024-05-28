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Kızını Çocuk Esirgeme Kurumuna Gönderen Deniz Akkaya Konuyu Bilen Herkesi İkiye Böldü

Kızını Çocuk Esirgeme Kurumuna Gönderen Deniz Akkaya Konuyu Bilen Herkesi İkiye Böldü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
28.05.2024 - 17:22 Son Güncelleme: 28.05.2024 - 17:36

Dünden beri Deniz Akkaya ve kızının yaşadığı şiddetli olayı konuşuyoruz. Kızını bugün 'burnu sürtsün' diye çocuk esirgeme kurumuna verdiğini söyleyen Deniz Akkaya herkesi ikiye böldü. Peki sizce ünlü manken haklı mı haksız mı?

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Deniz Akkaya dün gece kızından şiddet gördüğünü ve polisten yardım istemek zorunda kaldığını anlatan bir video serisi çekerek gündem yarattı.

Deniz Akkaya dün gece kızından şiddet gördüğünü ve polisten yardım istemek zorunda kaldığını anlatan bir video serisi çekerek gündem yarattı.

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Bugün ise Akkaya'nın kızı Ayşe'nin, devlet korumasına verildiği haberleri çıktı. Deniz Akkaya bu haberler karşısında adeta çılgına döndü ve kızını kendisinin Çocuk Esirgeme Kurumu'na "burnu sürtsün diye" teslim ettiğini açıkladı

Bugün ise Akkaya'nın kızı Ayşe'nin, devlet korumasına verildiği haberleri çıktı. Deniz Akkaya bu haberler karşısında adeta çılgına döndü ve kızını kendisinin Çocuk Esirgeme Kurumu'na "burnu sürtsün diye" teslim ettiğini açıkladı

Bu olay sosyal medyada birçok kişiyi ikiye böldü. Kimisi Deniz Akkaya'yı haklı buldu, kimisi ise çocuğun mağdur edildiğini söyledi.

Bu olay sosyal medyada birçok kişiyi ikiye böldü. Kimisi Deniz Akkaya'yı haklı buldu, kimisi ise çocuğun mağdur edildiğini söyledi.
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Ve tabii aynı fikirde olmayanlar da var...

Ve tabii aynı fikirde olmayanlar da var...
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz peki? Deniz Akkaya haklı mı haksız mı?

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