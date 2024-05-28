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Deniz Akkaya'nın Kızının Babası Efe Önbilgin'le Yaşadığı Toksik Aşkın Şaşkınlık Veren Anatomisi

Deniz Akkaya'nın Kızının Babası Efe Önbilgin'le Yaşadığı Toksik Aşkın Şaşkınlık Veren Anatomisi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
28.05.2024 - 13:08 Son Güncelleme: 28.05.2024 - 13:29

Deniz Akkaya'nın kızıyla yaşadığı olayı duymuşsunuzdur mutlaka. Peki Deniz Akkaya'nın kızının babası Efe Önbilgin'le yaşadığı toksik ilişkiden ne kadar haberdarsınız?

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Türkiye'nin top modellerinden biri olan Deniz Akkaya'nın hikayesi 1997 yılında, Best Model of Turkey yarışmasını kazanmasıyla başladı.

Türkiye'nin top modellerinden biri olan Deniz Akkaya'nın hikayesi 1997 yılında, Best Model of Turkey yarışmasını kazanmasıyla başladı.

Modellik mesleğinin ilk yıllarında Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde yer aldığını ise çok az kişi bilir çünkü şimdi tanıdığımız Deniz Akkaya ile klipteki kız bambaşka insanlar.

Modellik mesleğinin ilk yıllarında Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde yer aldığını ise çok az kişi bilir çünkü şimdi tanıdığımız Deniz Akkaya ile klipteki kız bambaşka insanlar.

Estetik müdahaleler sonrası, Aerosmith grubunun solisti Steven Tyler'ın kızı ve ünlü oyuncu Liv Tyler'a benzediğini ise hem kendisi hem de tüm Türkiye biliyor.

Estetik müdahaleler sonrası, Aerosmith grubunun solisti Steven Tyler'ın kızı ve ünlü oyuncu Liv Tyler'a benzediğini ise hem kendisi hem de tüm Türkiye biliyor.

Aslında onu sadece bir model olarak tanımlamak biraz yetersiz. Çünkü yaptığı işlerle ilgili hırsı, hep daha fazla şeylerle uğraşma hevesi aslında Deniz Akkaya'yı Deniz Akkaya yapan özelliklerden. Üstüne üstlük ünlü isimlerle yaşadığı aşklar ve gece hayatında boy göstermeler de eklenince, onun magazin figürü olmaması için hiçbir sebep yoktu.

Aslında onu sadece bir model olarak tanımlamak biraz yetersiz. Çünkü yaptığı işlerle ilgili hırsı, hep daha fazla şeylerle uğraşma hevesi aslında Deniz Akkaya'yı Deniz Akkaya yapan özelliklerden. Üstüne üstlük ünlü isimlerle yaşadığı aşklar ve gece hayatında boy göstermeler de eklenince, onun magazin figürü olmaması için hiçbir sebep yoktu.

Zaten bu hareketli süreci de sadece bir aşk durdurabilirdi, öyle de oldu. Deniz Akkaya, medya yöneticisi Efe Önbilgin'le 2008 yılında aşk yaşamaya başladı. Muhtemelen ilerde bunun ne kadar toksik bir ilişki çeşidi olacağından ikisi de henüz haberdar değildi.

Zaten bu hareketli süreci de sadece bir aşk durdurabilirdi, öyle de oldu. Deniz Akkaya, medya yöneticisi Efe Önbilgin'le 2008 yılında aşk yaşamaya başladı. Muhtemelen ilerde bunun ne kadar toksik bir ilişki çeşidi olacağından ikisi de henüz haberdar değildi.
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Magazin gündemi bu ilişkiyi konuşmaya başladı çünkü sağlam dedikodu malzemesi vardı. Bir kere her şeyden önce Efe Önbilgin, TNT kanalının genel müdürüydü ve Deniz Akkaya kanala "halkla ilişkiler müdürü" olarak, Önbilgin tarafından atanmıştı.

Magazin gündemi bu ilişkiyi konuşmaya başladı çünkü sağlam dedikodu malzemesi vardı. Bir kere her şeyden önce Efe Önbilgin, TNT kanalının genel müdürüydü ve Deniz Akkaya kanala "halkla ilişkiler müdürü" olarak, Önbilgin tarafından atanmıştı.

Çiftin ilişkileri bitince Deniz Akkaya kanaldan ayrıldı ama daha da bombası ünlü model 4 aylık hamileydi. İddialara göre Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den habersiz hamile kalmıştı ve sevgilisi istememesine rağmen çocuğunu dünyaya getirmeye karar vermişti.

Çiftin ilişkileri bitince Deniz Akkaya kanaldan ayrıldı ama daha da bombası ünlü model 4 aylık hamileydi. İddialara göre Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den habersiz hamile kalmıştı ve sevgilisi istememesine rağmen çocuğunu dünyaya getirmeye karar vermişti.

Fakat Deniz Akkaya hiç de öyle demiyordu. Önbilgin ile zaten daha önce çocuk yapmak istediklerini verdiği röportajlarda anlatıyordu. "Sanki buzdolabından sperm çaldım" diyerek konunun hiç de öyle olmadığını betimliyordu. Ama aşk beraberlik için yeterli gelmemişti. Henüz ayrılıp barışma bu ilişkinin rutini olmadan önce Efe Önbilgin, 4 haftalık hamile olan Deniz Akkaya'yı Miami'ye götürdü. Bu sırada Önbilgin borsada çok büyük bir kayıp yaşamıştı. Bu yüzden de çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman olmadığını Deniz Akkaya'ya söylemişti.

Fakat Deniz Akkaya hiç de öyle demiyordu. Önbilgin ile zaten daha önce çocuk yapmak istediklerini verdiği röportajlarda anlatıyordu. "Sanki buzdolabından sperm çaldım" diyerek konunun hiç de öyle olmadığını betimliyordu. Ama aşk beraberlik için yeterli gelmemişti. Henüz ayrılıp barışma bu ilişkinin rutini olmadan önce Efe Önbilgin, 4 haftalık hamile olan Deniz Akkaya'yı Miami'ye götürdü. Bu sırada Önbilgin borsada çok büyük bir kayıp yaşamıştı. Bu yüzden de çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman olmadığını Deniz Akkaya'ya söylemişti.

Deniz Akkaya hamilelik dönemini Miami'de geçirirken, Efe Önbilgin de sevgilsine eşlik ediyordu. Ancak Deniz Akkaya'nın iddiasına göre Efe Önbilgin evde arkadaşlarıyla partiliyor, hatta onu bırakıp gece kulüplerine gidiyordu. Yine Deniz Akkaya'nın iddiasına göre bir gece iki erkek ve bir kadınla eğlenmeye gitti Efe Önbilgin. Bu detayı şimdilik aklınızda tutun.

Deniz Akkaya hamilelik dönemini Miami'de geçirirken, Efe Önbilgin de sevgilsine eşlik ediyordu. Ancak Deniz Akkaya'nın iddiasına göre Efe Önbilgin evde arkadaşlarıyla partiliyor, hatta onu bırakıp gece kulüplerine gidiyordu. Yine Deniz Akkaya'nın iddiasına göre bir gece iki erkek ve bir kadınla eğlenmeye gitti Efe Önbilgin. Bu detayı şimdilik aklınızda tutun.

2009 yılında Deniz Akkaya, Ayşe'yi kucağına aldı. Tabii bu arada bu git geli bol ilişki de bir noktada bitti ama tabii şimdilik...

2009 yılında Deniz Akkaya, Ayşe'yi kucağına aldı. Tabii bu arada bu git geli bol ilişki de bir noktada bitti ama tabii şimdilik...
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Akkaya-Önbilgin ilişkisi bittikten hemen sonra Efe Özbilgin, Duygu Ekşi ile evlendi. Deniz Akkaya, Duygu Ekşi'nin o gece Efe Önbilgin'le Miami'de partiye giden kadın olduğunu söylüyor. Efe Önbilgin'e Duygu Ekşi ile olan evliliğin inat uğruna mı yapıldığı sorulduğunda ise şu cevabı vermişti 👇

Akkaya-Önbilgin ilişkisi bittikten hemen sonra Efe Özbilgin, Duygu Ekşi ile evlendi. Deniz Akkaya, Duygu Ekşi'nin o gece Efe Önbilgin'le Miami'de partiye giden kadın olduğunu söylüyor. Efe Önbilgin'e Duygu Ekşi ile olan evliliğin inat uğruna mı yapıldığı sorulduğunda ise şu cevabı vermişti 👇

'Sizce bu kadar basit olabilir mi? Deniz’le olan ilişkimin perde arkası yok. Ben Deniz’i çok sevdim, Deniz de beni sevdi. Aslında çok da istikrarlı bir ilişki yaşamaya başladık. Belki kişiliklerimizin, tempomuzun zaman içinde birbirine uymaması aramızda birtakım sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Ben istemememe rağmen, ki bu önemlidir, Deniz benden ayrılmak istedi. Kendisini ikna etme çabalarım sonuçsuz kaldı ve ayrıldık. Ayrıldıktan sonra benim Ayşe’den, kızımdan haberim oldu. Ayşe için bu ilişkiye tekrar başlamanın yanlış olacağı konusunda Deniz’le mutabık kaldık. Birkaç kere daha denedik, başarısızlıkla sonuçlandı. Anlaşamadık. Bunun üzerine ayrıldık ve ben Duygu Hanım ile evlendim. Birisini çok seviyorum, ama o beni bırakıyor, sonra benim çocuğumu doğuruyor.''

Önbilgin'in evliliği çok uzun sürmedi. Ayşe doğduktan sonra eski sevgililer yeniden bir araya gelmek için denemeler yaptı çünkü bir şekilde birbirlerinden vazgeçemiyorlardı.

Önbilgin'in evliliği çok uzun sürmedi. Ayşe doğduktan sonra eski sevgililer yeniden bir araya gelmek için denemeler yaptı çünkü bir şekilde birbirlerinden vazgeçemiyorlardı.

Ulus'taki Sunset restoranda yemek yerken Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya tokat attığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü ancak çift bunu yalanladı. Bir de İtalya tatilinde çiftin arasında yaşanan tartışma sonrası Efe Önbilgin'in bir geceyi karakolda geçirdiği haberleri çıkınca bu ilişkinin toksikliği artık herkes tarafından onaylanmış oldu.

Ulus'taki Sunset restoranda yemek yerken Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya tokat attığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü ancak çift bunu yalanladı. Bir de İtalya tatilinde çiftin arasında yaşanan tartışma sonrası Efe Önbilgin'in bir geceyi karakolda geçirdiği haberleri çıkınca bu ilişkinin toksikliği artık herkes tarafından onaylanmış oldu.

Efe Önbilgin ise bütün bu haberlerden oldukça sıkılarak şöyle söylemişti: 'Aslı astarı olmayan haberlerden artık çok sıkıldım, bunaldım ve yoruldum. Biz kavga falan etmedik, ben Deniz'i tokatlamadım. Ben böyle bir adam değilim. Artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Buralardan kaçmak istiyorum. Acaba bir yıl Kamboçya'da mı yaşasam? Belki unutulurum, belki hayatım daha iyi olur. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum'

Ve artık karşılıklı davalar, onların tek iletişim şekli olmuştu. Efe Önbilgin, kızının annesiyle birlikte bikinili fotoğraflarının çekilip yayılması ve bundan ticari gelir elde edilmesi gerekçesiyle Deniz Akkaya'ya dava açtı, ancak davayı kaybetti.

Ve artık karşılıklı davalar, onların tek iletişim şekli olmuştu. Efe Önbilgin, kızının annesiyle birlikte bikinili fotoğraflarının çekilip yayılması ve bundan ticari gelir elde edilmesi gerekçesiyle Deniz Akkaya'ya dava açtı, ancak davayı kaybetti.

Tabii daha önce Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya "hediye ettiğim cipi başkasına sattı" dediği davayı da atlamamak lazım.

Tabii daha önce Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya "hediye ettiğim cipi başkasına sattı" dediği davayı da atlamamak lazım.

Deniz Akkaya ise bu suçlamalara şu şekilde cevap verdi:

'Suskunluğumu korumamın, yaptığım tek röportajda dahi gerçekleri söylemeyerek aslında olması gerektiği şekilde anlatmamın tek nedeni tüm bunların Ayşe'ye kötü birer miras olarak kalacak olmasıdır.

Efe Önbilgin, 2006 senesinde hayatımda yoktu. O seneden beri her ay banka kredisini ödediğim zaten dört senedir kullandığım arabamı evet, sattım. Kızımla birlikte yaşadığımız evin tüm masrafları ve canım kızımın ihtiyaçları için. Bunda utanılacak bir taraf mı var?

Hamileliğim ve sonrasında çıkan haberler arasında yine düzeltmesi kendisinin görevi olan bir başka haber de doğum hediyesi olarak bana Porsche marka spor otomobil alınmasıydı.

Benim zaten böyle bir beklentim olmadı. Olamaz. Ayşe'dir bana en büyük hediye. Bu araba Efe Önbilgin tarafından alınmış ve kullanılmaktadır.

Ve Ayşe'yi evlilik nedeniyle göstermemek nasıl hastalıklı bir zihnin ürünüdür? Maalesef ki türlü rica ve ısrarlarıma rağmen minik kızımın nüfus cüzdanı çıkmadı.

Bir anne olarak aylardır tek üzüntüm babasının Ayşe'nin nüfus cüzdanını çıkartmamasıdır. '

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Sonra karışılıklı açılan nafaka davaları, sonra velayet davaları ve daha nicesi... Yani anlayacağınız Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin ilişkisinin uzlaşabileceği bir formül bulunamadı. Her iki tarafın bu ilişkideki en büyük kazancı belki de kızları Ayşe...

Sonra karışılıklı açılan nafaka davaları, sonra velayet davaları ve daha nicesi... Yani anlayacağınız Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin ilişkisinin uzlaşabileceği bir formül bulunamadı. Her iki tarafın bu ilişkideki en büyük kazancı belki de kızları Ayşe...

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