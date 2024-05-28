Şiddet Gördüğünü Söylemişti: Deniz Akkaya'nın Kızının Devlet Koruması Altına Alındığı İddia Edildi!
Şiddet Gördüğünü Söylemişti: Deniz Akkaya'nın Kızının Devlet Koruması Altına Alındığı İddia Edildi!
Deniz Akkaya‘nın sosyal medyadan hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşım olay olmuştu. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; çocuğundan fiziki şiddet gördüğünü ifade eden Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı.
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Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendi kızını ifşalamış ve darp edildiğini açıklamıştı.
Kızının kendisine fiziken saldırdığını açıklayan ünlü manken "Beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirmişti.
Sosyal medyanın çalkalanmasıyla beraber bir kesim tarafından linç yiyen Deniz Akkaya'nın "kötülük" açıklamalarıysa ayrı bir olay oldu.
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Akkaya’nın paylaşımı Sosyal Hizmetler'i harekete geçirdi.
16 yaşında olarak bilinen ünlü mankenin kızı A.Ö.'nün 15 yaşında çıktı. İddialara göre; babası yurt dışında olan kızı A.Ö.'ye Deniz Akkaya da bakmak istemedi ve 15 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.
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