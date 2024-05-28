Şiddet Gördüğünü Söylemişti: Deniz Akkaya'nın Kızının Devlet Koruması Altına Alındığı İddia Edildi!

Deniz Akkaya‘nın sosyal medyadan hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşım olay olmuştu. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; çocuğundan fiziki şiddet gördüğünü ifade eden Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı.