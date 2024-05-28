Açıklama Geldi: Kendi Kızını İfşaladığı İçin Linçlenen Deniz Akkaya Ateş Püskürdü!
Açıklama Geldi: Kendi Kızını İfşaladığı İçin Linçlenen Deniz Akkaya Ateş Püskürdü!
Geçtiğimiz gün Twitter hesabından ciddi sorunlar yaşadığını belirttiği kızını ifşalayan Deniz Akkaya sosyal medyanın gündemine oturdu. Çarpıcı sözleriyle bir kesimden ağır eleştiri alan ünlü mankenden yeni açıklamalar geldi!
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Deniz Akkaya uzunca bir süredir kariyeriyle değil sosyal medya üzerinden yaptığı olaylı açıklamalarla adından söz ettiriyor.
Pek çok ünlü isimle tartışmaya girerek davalık olan sivril dilli ünlü manken, Selin Ciğerci'yle bitmeyen tartışmasının yanına bir de Eylül Öztürk ve eşinin "swinger" iddiası tartışmasını eklemişti.
Bir dönem nefes alıp verdiğini bile yazdığı Twitter (X) hesabına uzak kalan Akkaya geçtiğimiz gün bomba paylaşımlarla ortalığı bir kez daha karıştırdı.
2009 yılında Efe Önbilgin'le evliliğinden dünyaya gelen kızıyla ilgili sorunlarını paylaşan ünlü manken şu ifadeleri kullandı:
Deniz Akkaya tüm bu yaşananlardan sonra sosyal medyadan kendisine yönelik "dangalakça" yorumlar yapıldığını belirterek konuyla ilgili uzunca açıklamalarda bulundu.
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"Karakoldan yeni geldim bazı ucubeler bazı haddini bilmezler benim postumun altına dangalakça yorumlar yapıyorlar hepinizi tek tek mahkemeye vereceğim."
"Ne güzel değil mi dışardan hersey janjanlı. Öyle akıl verenlerin akılları kendine kalsın diye bu video çekiyorum."
"Davulun sesi uzaktan ne hoş geliyor aslında değil mi?"
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"Şimdi bana akıl verenler aynı durumu yaşasınız siz ne yaparsınız?"
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