Açıklama Geldi: Kendi Kızını İfşaladığı İçin Linçlenen Deniz Akkaya Ateş Püskürdü!

'Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.'