Dünya Tatlısı Oğlu Kendisine Adıyla Hitap Ettiği İçin Linç Yiyen Can Bonomo’dan Kapak Gibi Cevap!
Dünya Tatlısı Oğlu Kendisine Adıyla Hitap Ettiği İçin Linç Yiyen Can Bonomo’dan Kapak Gibi Cevap!
Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Can Bonomo oğlu Roman'ı kucağına aldığı günden beri babalığıyla da şapka çıkartıyor adeta. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videosunda, oğlunun kendisine 'Can' diye seslenmesi yüzünden sosyal medyadan eleştiri yiyen Can Bonomo'dan ders niteliğinde bir cevap geldi!
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"Meczup" şarkısıyla müzik dünyasına ve hayatımıza sağlam bir giriş yapan Can Bonomo, 2012 yılında düzenlenen Eurovision'da ülkemizi temsil etmesiyle beraber daha da sevilen bir isim oldu.
Güçlü sesi, her birinin altında ayrı bir anlam yatan şarkıları ve kendine has tarzıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı, 2018 yılında evlendiği oyuncu Öykü Karayel'le inanılmaz bir aşk yaşıyor.
2021 yılının Nisan ayında kucaklarına aldıkları oğulları Roman'la ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in aile hayatları görenlere "ne zaman baba?" da dedirtmiyor değil...
Oğlu Roman'la kurcuğu eşsiz ilişkiyle gözlerimizden kalpler çıkaran ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımlar da yüreğimizi sıcacık ediyor.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde arabadan bir video paylaştı. Kısa sürede gündem olan videoda minik oğlu Roman'ın babasına "Can" diye seslenmesi ise bir kitle tarafından normal karşılanmadı.
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Her hareketinden karizma akan Can Bonomo, bu sebeple kendisini linçleyenlere yine benzer bir hamleyle karşılık verdi. Başarılı şarkıcıdan adeta babalık dersi niteliğinde yanıt geldi!
Can Bonomo'nun yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
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