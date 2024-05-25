Bade İşçil'den Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in "Reklam İlişkisi" Yaşadığı İddiasına Feminist Yaklaşım!
Bade İşçil'den Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in "Reklam İlişkisi" Yaşadığı İddiasına Feminist Yaklaşım!
Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Bade İşçil, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında 'reklam aşkı' olduğu yönde çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu. Buna pek inanmadığını vurgulayan İşçil'in 'kadının gücü' diyerek yaptığı açıklamaysa dikkatlerden kaçmadı.
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Rol aldığı her yapımdaki performansıyla hafızalarımıza kazınan Bade İşçil oyuculuğu ve güzelliğiyle magazinin en gözde kadınları arasındaki yerini koruyor.
Uzun zamandır televizyonda değil de dijital platformda gördüğümüz Bade İşçil, Aşk 101 ve Aslında Özgürsün'ün ardından şu sıralar sosyal medyada epey konuşulan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin kadrosunda yer aldı.
Başarılı oyuncu, başrollerinde Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı internet dizisinde "Tuba" karakterine hayat veriyor.
Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; spor yaparken görüntülenen Bade İşçil, son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında ilk kez yorum yaptı.
Duymuşsunuzdur; ünlü ikili bir dönem sır gibi sakladıklarını aşklarını bir süre sonra gizlememeye başlamıştı. Ancak el ele de kamera karşısına çıkan Serenay ve Mert'in aşkı ise çoğu kişiye gerçekçi gelmemiş hatta "reklam aşkı" olarak değerlendirilmişti.
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"Kadının gücünü gösteriyor o zaman. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. O kadar samimiyetim yok" diyen İşçil'in konuyla ilgili "Öyle bir şey varsa; erkek kadına her zaman muhtaçtır. Kadının gücününü gösteriyor" demesi epey dikkat çekti.
Tanınırlık arttırma amaçlanan bir ilişkiyse de bu kadar sürmeyeceğini belirten Bade İşçil, rol arkadaşı Serenay'dan için "Öyle bir kız değil ya, güzel..." demesi de dikkatten kaçmadı.
Bade İşçil'in röportajını da buradan izleyebilirsiniz:
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