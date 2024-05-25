Bade İşçil'den Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in "Reklam İlişkisi" Yaşadığı İddiasına Feminist Yaklaşım!

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Bade İşçil, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında 'reklam aşkı' olduğu yönde çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu. Buna pek inanmadığını vurgulayan İşçil'in 'kadının gücü' diyerek yaptığı açıklamaysa dikkatlerden kaçmadı.