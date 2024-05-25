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Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleri Ayel ile Emir'in Yüzünü İlk Kez Görebildik

Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleri Ayel ile Emir'in Yüzünü İlk Kez Görebildik

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.05.2024 - 09:07

Geçtiğimiz ocak ayında ikizlerini kucaklarına alan Yasemin ve İdo Tatlıses çiftinin bebişleriyle yaptıkları paylaşımlar ilgiyle takip ediliyor. Önceki gün oğullarını hastane kontrolüne götüren ünlü ikilinin bebeklerinin yüzleri ilk kez göründü.

Nazar boncukları hazır mı?...

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, şarkıları ve tarzıyla gündemimizdeyken 2017 yılında gönlünü Yasemin Şefkatli'ye kaptırmıştı. O günden beri magazinin gözdesi olan 2021 yılında da nikah masasına oturmuştu.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, şarkıları ve tarzıyla gündemimizdeyken 2017 yılında gönlünü Yasemin Şefkatli'ye kaptırmıştı. O günden beri magazinin gözdesi olan 2021 yılında da nikah masasına oturmuştu.

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ve romantik aşklarıyla ünlüler arasında örnek gösterilen çiftler arasına yerleşen ikilinin ailelerinin büyüyeceği haberi de hepimizi heyecanlandırmıştı.

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ve romantik aşklarıyla ünlüler arasında örnek gösterilen çiftler arasına yerleşen ikilinin ailelerinin büyüyeceği haberi de hepimizi heyecanlandırmıştı.

İkiz erkek bebek beklediklerini ve adlarını da İbrahim Ayel ile Sinan Emir koyacaklarını duyuran çiftimiz 22 Ocak Pazartesi günü bebeklerini kucaklarına almıştı.

İkiz erkek bebek beklediklerini ve adlarını da İbrahim Ayel ile Sinan Emir koyacaklarını duyuran çiftimiz 22 Ocak Pazartesi günü bebeklerini kucaklarına almıştı.

Konuya belki hakim olanlarınız vardır; ikizlerden İbrahim Ayel doğumdan hemen sonra kalbindeki sorun nedeniyle ameliyata alınmıştı. Birkaç günün ardından evine ve kardeşine kavuşabilmişti.

Konuya belki hakim olanlarınız vardır; ikizlerden İbrahim Ayel doğumdan hemen sonra kalbindeki sorun nedeniyle ameliyata alınmıştı. Birkaç günün ardından evine ve kardeşine kavuşabilmişti.

Yakın zamanda bir operasyon daha geçiren miniğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimizde de derin bir nefes almıştık.

Hem bu durumu hem de bebeklerin genel muayenesini bir an olsun es geçmeyen çiçeği burnunda anne ve baba geçtiğimiz gün yeniden hastane kontrolüne gitti.

Hem bu durumu hem de bebeklerin genel muayenesini bir an olsun es geçmeyen çiçeği burnunda anne ve baba geçtiğimiz gün yeniden hastane kontrolüne gitti.
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Oğullarını ana kucağına alan ikili kontrole gittikleri anlardan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi tabii. Ziraa iki ismin takipçileri de bebeklerin son durumunu inanılmaz merak ediyor.

Oğullarını ana kucağına alan ikili kontrole gittikleri anlardan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi tabii. Ziraa iki ismin takipçileri de bebeklerin son durumunu inanılmaz merak ediyor.

Yasemin Tatlıses de birçok ünlü taze anne gibi bebeklerinin yüzünü tam olarak göstermedi hala. Ancak hastane yolundan yapılan paylaşımlarda miniklerin bir nebze de olsa yüzlerini görebildik.

Yasemin Tatlıses de birçok ünlü taze anne gibi bebeklerinin yüzünü tam olarak göstermedi hala. Ancak hastane yolundan yapılan paylaşımlarda miniklerin bir nebze de olsa yüzlerini görebildik.

Yasemin Tatlıses'in yürürken çektiği eşi İdo Tatlıses'in arkasını dönmesiyle beraber kucakta ufaklığı görebildik. Acaba minikler kime benziyor?

Yasemin Tatlıses'in yürürken çektiği eşi İdo Tatlıses'in arkasını dönmesiyle beraber kucakta ufaklığı görebildik. Acaba minikler kime benziyor?

Güzeller güzeli anne Yasemin'in paylaştığı videoyu da buradan görebilirsiniz:

Dileriz ki; dünya tatlısı ikizlerin çok güzel bir hayatları olur... 🧿❤️

Dileriz ki; dünya tatlısı ikizlerin çok güzel bir hayatları olur... 🧿❤️

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