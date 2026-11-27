İngilizcede 'teller', bankada parayı sayıp müşteriye veren görevliye, yani veznedara verilen isim. Kelime 'saymak' anlamı da taşıyan 'tell' fiilinden türemiş; ATM de bu görevlinin işini otomatik hale getiren makine olduğu için bu adı almış.

Bu yüzden sık duyduğumuz 'ATM makinesi' ifadesi aslında makineyi iki kez söylemek anlamına geliyor, çünkü kısaltmadaki M harfi zaten makineyi karşılıyor.