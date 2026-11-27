Para Çektiğimiz Makinelerdeki ATM Harflerinin Anlamı Bakın Ne Çıktı
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Para çekmek için her gün önünden geçtiğimiz makinelerin üstündeki ATM harfleri, İngilizce 'Automated Teller Machine' ifadesinin kısaltması. Türkçeye 'otomatik vezne makinesi' diye çevrilen bu üç harf, bankadaki veznedarın işini yapan bir makineyi anlatıyor.
Gelin birlikte bakalım.
ATM'deki T harfi, banka gişesindeki veznedar anlamına gelen teller kelimesinden geliyor.
Dünyanın ilk ATM'si 27 Haziran 1967'de Londra'daki bir Barclays şubesinde kuruldu.
Türkiye'de ATM'lere bankamatik denmesinin sebebi, İş Bankası'nın 1982'de koyduğu marka adı.
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