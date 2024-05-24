Her Seferinde İçimizi Yumuşacık Yapan Can Bonomo ve Oğlu Roman Sohbetleriyle Tatlılıkta Resmen Seviye Atladı
Her Seferinde İçimizi Yumuşacık Yapan Can Bonomo ve Oğlu Roman Sohbetleriyle Tatlılıkta Resmen Seviye Atladı
Şarkılarıyla, romantik halleriyle ve şimdilerde küçük sevimli ailesiyle çok sevilen Can Bonomo oğlu Roman ile ettiği kaliteli sohbeti paylaşınca, resmen gözlerimizden kalpler çıkarttı!
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Hayatımıza ağza takılan şarkılarıyla giren ve uzun süredir dinleyicilerine müzik zevki yaşatmayı başaran Can Bonomo kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Son yıllarda Öykü Karayel ile yaşadığı aşkla konuşulan şarkıcı, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan, romantik sözlerine beğeni toplamaya devam ediyor.
2018 senesinde dünyaevine giren ve çok yakıştırılan bu çiftimiz, günümüzün de beğenilen ikililerinden biri olmayı sürdürüyor.
2021 senesinde oğulları Roman Bonomo'yu kucaklarına alan çift her yeni fotoğrafla gözlerimizden kalpler çıkartmaya ve minik aileleriyle kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor.
Oğlu Roman ile fotoğraflarını sık sık bizimle de paylaşan Can Bonomo, bu sefer de birlikte ettikleri o kaliteli sohbeti paylaştı!
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Roman, babasının konuşmasına öyle kritik noktalarda dahil oldu ki izleyenlerin yüzünde gülümse oluşmaması imkansız!
Babasına 'Can' diye seslenen ve isteklerini bir bir dile getiren, Can Bonomo'ya da "neli pasta istersin" sorusunu sormadan geçmeyen sevimli Roman'a biz bir kere daha hayran olduk! Peki ya siz?
İşte Can Bonomo ve Roman'ın o kaliteli sohbeti👇
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