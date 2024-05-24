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Yeni Gelmedi Geri Geldi: Müslüm Gürses'in Vazgeçemem Şarkısını Yorumlayan Gökhan Özen, "Helal Olsun" Dedirtti

Yeni Gelmedi Geri Geldi: Müslüm Gürses'in Vazgeçemem Şarkısını Yorumlayan Gökhan Özen, "Helal Olsun" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 16:05

Son dönemlerde estetikleriyle gündeme gelen Gökhan Özen Harbiye konserinde Müslüm Gürses'in şarkısını söyledi.

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Uzun süredir Amerika'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen 2000'li yılların başında ülkenin en önemli popçularından biriydi.

Uzun süredir Amerika'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen 2000'li yılların başında ülkenin en önemli popçularından biriydi.

Son dönemlerde estetikleriyle ve botokslarıyla gündeme gelen ve dillere düşen Özen yaptığı açıklamalara rağmen botoks açıklamalarında pek de inandırıcı olmamıştı.

Son dönemlerde estetikleriyle ve botokslarıyla gündeme gelen ve dillere düşen Özen yaptığı açıklamalara rağmen botoks açıklamalarında pek de inandırıcı olmamıştı.

Geçtiğimiz gün Harbiye konserinde Müslüm Gürses'in "Vazgeçemem" şarkısını seslendiren Özen birçok yorum aldı.

Geçtiğimiz gün Harbiye konserinde Müslüm Gürses'in "Vazgeçemem" şarkısını seslendiren Özen birçok yorum aldı.

İşte o anlar 👇

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