Başkası Giyse Yerin Dibine Sokardık: Tarzının Dışına Çıkan Serenay Sarıkaya "Yine Sen Yine Sen" Dedirtti

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından bahsettiren, çoğu zaman yere göğe sığdırılamayan Serenay Sarıkaya ne yapsa gündem oluyor bildiğiniz gibi. Dünyaca ünlü bir takı markasının reklam yüzü olan güzel oyuncunun işlemeli ve çiçek desenli kıyafeti dikkat çekti.