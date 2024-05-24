Başkası Giyse Yerin Dibine Sokardık: Tarzının Dışına Çıkan Serenay Sarıkaya "Yine Sen Yine Sen" Dedirtti
Başkası Giyse Yerin Dibine Sokardık: Tarzının Dışına Çıkan Serenay Sarıkaya "Yine Sen Yine Sen" Dedirtti
Yer aldığı dizi ve filmlerle adından bahsettiren, çoğu zaman yere göğe sığdırılamayan Serenay Sarıkaya ne yapsa gündem oluyor bildiğiniz gibi. Dünyaca ünlü bir takı markasının reklam yüzü olan güzel oyuncunun işlemeli ve çiçek desenli kıyafeti dikkat çekti.
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Sosyal medya paylaşımlarından, yer aldığı her diziye dilimizden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, günümüzün en sevilen isimlerinden biri.
Hayran kitlesi oldukça büyük olan, her giydiğini kendine yakıştırmayı başaran Sarıkaya katıldığı etkinliklerle ve yaptığı iş birlikleriyle adını her geçen gün daha büyük kitlelere duyuruyor.
Birçok farklı tarzı deneyen Sarıkaya bir takı markası için objektif karşısına geçti. Her zamankinden farklı bir kıyafet tercih eden oyuncu bu sefer işlemeli ve çiçek desenli kıyafetiyle dikkat çekti.
Takılarının resmen kaybolduğu kombiniyle ilgi çeken Serenay Sarıkaya romantik dönemden fırlamış gibi gözüken bu kombiniyle de takipçilerinden tam not almayı başardı!
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