Cannes'daki Ünlüler Geçidi Bitmek Bilmiyor: Film Festivalinde Bu Sefer de Gökçe Bahadır Rüzgarı Esti!
Cannes'daki Ünlüler Geçidi Bitmek Bilmiyor: Film Festivalinde Bu Sefer de Gökçe Bahadır Rüzgarı Esti!
Türk televizyon ve sinema dünyasının beğenilen isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır, dünyanın en ünlü film festivali olan Cannes'da kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel oyuncu zarafetiyle göz kamaştırdı!
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Günlerdir dilimizden düşmeyen, ünlü Türk oyunculardan nerdeyse katılmayanın kalmadığı Cannes Film Festivali'nin bu sene 77. organizasyonunu düzenlendi.
Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan ve günlerce ünlü isimlere ev sahipliği yapan film festivaline adeta katılmayan isim kalmadı!
Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz, Hande Erçel, Birce Akalay gibi isimlerin rüzgarını estirdiği Cannes'da beğenilen isimlerden birisi de Özge Gürel olmuştu...
Bugün de kırmızı halının tozunu Gökçe Bahadır attırdı! Güzel oyuncuyu eşi Emir Ersoy da yalnız bırakmadı.
Zarafetiyle herkesi kendine hayran bırakan Gökçe Bahadır geceye Türkiye marka elçisi olduğu markanın onur konuğu olarak katıldı.
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Züleyha Kuru’nun özel olarak tasarladığı elbisesi ile kırmızı halıda poz veren Gökçe Bahadır zarafetiyle öne çıkan isimlerden oldu. Gelin, güzel oyuncuya yapılan yorumlara birlikte bakalım👇
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