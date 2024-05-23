Burak Berkay Akgül'le Sohbete Dalınca Sarılmak İsteyen Zafer Algöz'ü Ghostlayan Meryem Uzerli Kahkaha Attırdı!

Geçtiğimiz gece galası düzenlenen Ru dizisi 24 mayıs günü vizyona girecek! Başarılı oyuncu kadrosuyla beklentiyi oldukça yükselten dizinin galası da birbirinden farklı olaylara imza attı. Gecenin konuşulan isimlerinden birisi de ghostlanan Zafer Algöz oldu!