Burak Berkay Akgül'le Sohbete Dalınca Sarılmak İsteyen Zafer Algöz'ü Ghostlayan Meryem Uzerli Kahkaha Attırdı!
Burak Berkay Akgül'le Sohbete Dalınca Sarılmak İsteyen Zafer Algöz'ü Ghostlayan Meryem Uzerli Kahkaha Attırdı!
Geçtiğimiz gece galası düzenlenen Ru dizisi 24 mayıs günü vizyona girecek! Başarılı oyuncu kadrosuyla beklentiyi oldukça yükselten dizinin galası da birbirinden farklı olaylara imza attı. Gecenin konuşulan isimlerinden birisi de ghostlanan Zafer Algöz oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başarılı oyuncu kadrosu ve fragmanlarıyla beklentiyi şimdiden arşa çıkartan, başrolünde Meryem Uzerli'nin olduğu GAİN'in yeni dizisi 'RU' 24 Mayıs günü izleyenlerle buluşacak.
38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in sıra dışı aşkını konu alan dizide Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri gibi isimler yer alıyor.
Zafer Algöz'ün “Benim için enteresan bir deneyimdi, hayatımda ilk kez bir aşçıyı oynadım.Hepimiz oynarken çok zevk aldık, bize verilen rollerin hakkını vermeye çalıştık. Umut ediyorum ki dizimizi izleyenler zevk alır" ifadelerini kullandığı galadaki halleri dikkat çekti.
Dizinin başrollerini canlandıran Burak Berkay Akgül ve Meryem Uzerli'nin kulaktan kulağa konuştuğu dakikalar röportajları izleyenlerin gözlerinden kaçmadı...
Samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin yanındaki Algöz'ün halleri ise güldürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yoğun bir sohbet içerisinde olan Meryem Uzerli ne oyuncuyu ne de kendisine sarılmak için kalkan kollarını gördü...
İşte o anlar 👇
Uzerli'nin galadan paylaştığı fotoğraflarda başrolleri oynayan ikilinin pozlarına kısa sürede birçok beğeni ve yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın