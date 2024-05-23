Gençlere Taş Çıkartan Şevval Sam Yeni Dizisinin Galasında Sergilediği Görünümle Övgü Yağmuruna Tutuldu
Gençlere Taş Çıkartan Şevval Sam Yeni Dizisinin Galasında Sergilediği Görünümle Övgü Yağmuruna Tutuldu
Geçtiğimiz gece düzenlenen Ru dizisinin galasında boy gösteren başarılı oyuncu Şevval Sam gençlere taş çıkartan fiziği ve iddialı kıyafetiyle birçok yorum aldı.
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Yasak Elma dizisindeki Ender rolüyle bambaşka yeteneklerini gösteren başarılı oyuncu Şevval Sam kariyeriyle ve özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz isimlerden.
14 yıl boyunca birlikte olduğu eşi Sarp Maden ile bitirdiği ilişkisi sonrası yeni bir aşka yelken açan Sam geçtiğimiz ay ilk defa Cem Topçuoğlu ile bir etkinlikte boy göstermişti.
Önceki akşam yer aldığı yeni dizisi Ru'nun galası için hazırlanan Şevval sam hem fiziği hem kıyafetiyle yine kendisinden genç oyunculara taş çıkarttı!
Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı ve 24 Mayıs'ta yayınlanacak dizinin başarılı kadrosunda yer alan Sam'ın geceye yine Cem Topçuoğlu ile katılması objektiflerden kaçmadı.
Gecenin parlayan isimlerinden biri olan Şevval Sam'ın kıyafeti ve fiziği övgü yağmuruna tutuldu!
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