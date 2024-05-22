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Bir Dönem Boşanacakları İddia Edilen Şahan Gökbakar Selin Ortaçlı'yla 9. Yıllarını Romantik Paylaşımla Kutladı

Bir Dönem Boşanacakları İddia Edilen Şahan Gökbakar Selin Ortaçlı'yla 9. Yıllarını Romantik Paylaşımla Kutladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 00:35

Şahan Gökbakar eşi Selin Ortaçlı ile evliliklerinin 9. yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu oyuncu Selin Ortaçlı ile 2015 senesinde evlenmişti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu oyuncu Selin Ortaçlı ile 2015 senesinde evlenmişti.

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Gün batımında eşi Selin Ortaçlı ile fotoğraflarını paylaşan Gökbakar "9 yıl oldu güneşi beraber batırıyoruz sevgilim. Ömrümüz el versin de, senin bu güzelliğinle daha çok güneşler batıralım beraber.❤️😍🧿" notunu düştü.

Gün batımında eşi Selin Ortaçlı ile fotoğraflarını paylaşan Gökbakar "9 yıl oldu güneşi beraber batırıyoruz sevgilim. Ömrümüz el versin de, senin bu güzelliğinle daha çok güneşler batıralım beraber.❤️😍🧿" notunu düştü.
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