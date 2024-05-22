Bir Dönem Boşanacakları İddia Edilen Şahan Gökbakar Selin Ortaçlı'yla 9. Yıllarını Romantik Paylaşımla Kutladı
Bir Dönem Boşanacakları İddia Edilen Şahan Gökbakar Selin Ortaçlı'yla 9. Yıllarını Romantik Paylaşımla Kutladı
Şahan Gökbakar eşi Selin Ortaçlı ile evliliklerinin 9. yılını romantik bir paylaşımla kutladı.
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu oyuncu Selin Ortaçlı ile 2015 senesinde evlenmişti.
Önce oğulları Deniz Efe'yi, sonra da kızları Ela'yı kucaklarına alan çiftimizin ilişkileri bir dönemler çalkantıdaydı bildiğiniz gibi.
Bir otelde kavga ettikleri iddia edilen, ardından boşanacakları söylentilerinin ardı arkası kesilmeyen ikili bugün 9. yıllarını kutladı!
Geçtiğimiz gün havada aşk kokusu var paylaşımında bulunan ünlü komedyenden bugün de evlilik yıl dönümü kutlaması geldi...
Gün batımında eşi Selin Ortaçlı ile fotoğraflarını paylaşan Gökbakar "9 yıl oldu güneşi beraber batırıyoruz sevgilim. Ömrümüz el versin de, senin bu güzelliğinle daha çok güneşler batıralım beraber.❤️😍🧿" notunu düştü.
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