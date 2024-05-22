Bikinisini Şezlongların Rengiyle Uyuşturan Nesrin Cavadzade'nin Hayatı Ciddiye Alış Seviyesi Dillere Düştü
Bikinisini Şezlongların Rengiyle Uyuşturan Nesrin Cavadzade'nin Hayatı Ciddiye Alış Seviyesi Dillere Düştü
Bikinili pozları ve mankenlere taş çıkartan fiziğiyle iki gündür sosyal medyayı sallayan Nesrin Cavadzade'nin bikinili pozlarının ardındaki detay dillere düştü!
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Son dönemde Şahane Hayatım dizisiyle adından bahsettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yaz sezonunu açtı! Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla ortalığı yangın yerine çeviren isme beğeni yağdı.
Geçtiğimiz ay bikinli kareleriyle herkesi kendine hayran bırakmıştı ve karbonhidrat diyetiyle gündeme oturmuştu. Bu sefer de sezonu erkenden açan isim annesiyle tatile çıktı.
Gittiği tatilden yaptığı paylaşımla ve fit görünümlüye yeniden ilgi odağı olan güzel isim bu fotoğraflara birçok yorum aldı.
Geçtiğimiz gün turuncu bir bikini tercih eden oyuncunun şezlong ve şemsiyelerle uyum içinde olması bugün de yeşillere bürünmesi dikkatlerden kaçmadı.
"Hayatı şu kadar sevsem keşke" yorumu gecikmedi!
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