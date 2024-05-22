Eşi Özge Gürel'e Cannes'da Sürpriz Yapan Serkan Çayoğlu Aşkını Yerlere Göklere Sığdıramadı!

Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivalinin kırmızı halıları ayrı, katılan ünlü isimler ayrı, giydikleri kıyafetler ayrı olay oldu bildiğiniz gibi. Cannes'da boy gösteren isimlerden birisi de güzel oyuncu Özge Gürel oldu. Eşi Serkan Çayoğlu'nun yaptığı sürpriz ziyaret sonrası kameralara karşı övgü yağdırdığı dakikalar beğeni topladı.