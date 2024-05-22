Eşi Özge Gürel'e Cannes'da Sürpriz Yapan Serkan Çayoğlu Aşkını Yerlere Göklere Sığdıramadı!
Eşi Özge Gürel'e Cannes'da Sürpriz Yapan Serkan Çayoğlu Aşkını Yerlere Göklere Sığdıramadı!
Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivalinin kırmızı halıları ayrı, katılan ünlü isimler ayrı, giydikleri kıyafetler ayrı olay oldu bildiğiniz gibi. Cannes'da boy gösteren isimlerden birisi de güzel oyuncu Özge Gürel oldu. Eşi Serkan Çayoğlu'nun yaptığı sürpriz ziyaret sonrası kameralara karşı övgü yağdırdığı dakikalar beğeni topladı.
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2022 senesinde İtalya'da yaptıkları rüya gibi düğünle dünyaevine giren, yılların sevilen çifti Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu sürdürdükleri mutlu evlilik ile beğeni toplamaya davam ediyor.
Bu sene 77.'si düzenlenen ve katılan ünlü isimlerden giydiklerine bizim de oldukça ilgimizi çeken Cannes Film Festivali günlerdir ne manşetlerden ne de dilimizden düşüyor...
Özge Gürel, dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan, Pınar Deniz, Hande Erçel Meryem Uzerli gibi birbirinden ünlü isimlerin rüzgar gibi estiği Cannes Film Festivali'ne katılan isimlerdendi. Kırmızı halı görünümünün sade ama şık olmasıyla bu senenin favori görünümlerinden biri olan Gürel birçok güzel yorum aldı!
Biricik eşi Özge Gürel'i bu önemli davette yalnız bırakmayan ve kendisine sürpriz yapan Serkan Çayoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Fransız bir mücevher markasının davetlisi olarak Cannes'da boy gösteren Gürel'i sevindiren bir sürpriz yapan yakışıklı oyuncu eşine böyle destek oldu!
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Fransa dönüşü Muhabir Online kameralarına yakalanan Çayoğlu yine ve yeniden aşkını yerlere göklere sığdıramadı! Oyuncu "Ben tabii ki çok beğendim, duruşuyla her şeyiyle çok güzeldi. Çok da güzel pozlar çıktı." ifadelerini kullandı.
İşte o anlar 👇
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