Modellik Sektörüne Elveda Eden Bella Hadid Cannes'daki Görünümüyle Bir Kere Daha Kendine Hayran Bıraktı
Modellik Sektörüne Elveda Eden Bella Hadid Cannes'daki Görünümüyle Bir Kere Daha Kendine Hayran Bıraktı
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes film festivalinin kırmızı halısını yangın yerine çeviren isimlerden birisi de Bella Hadid oldu! Cesur kıyafetiyle ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan isim yine sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu.
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Günümüz güzellik algılarını belirleyen isimlerden biri olan, her yaptığıyla hem moda sektöründe hem de güzellik sektöründe algıları değiştiren ünlü model Bella Hadid adını sık duyduğumuz isimlerden biri.
Şu sıralar adından yeni çıkarttığı markası ve parfümleriyle bahsettiren süper model geçtiğimiz ay modellik sektörünü bıraktığını ve kendisini mutlu eden şeylere odaklanacağını söylemişti.
Geçtiğimiz günlerde Fransa'da görüntülenen Bella Hadid soluğu 77. Cannes Film Festivali'nde aldı! Olay yaratan görünümüyle hayranlarından tam not alan model moda tutkunlarının da diline düştü.
Kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı her zamanki gibi başaran Hadid'in transparan elbisesi bu yılki davete damgasını vuran görünümlerdendi...
Bu kez iddialı ve transparan bir kıyafet tercih eden isim giydiği cesur kıyafet ile tüm objektiflerin odağı oldu!
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Festivalin en çarpıcı ve tartışmalı görünümlerinden biri olarak hafızalarda yer eden süper model birçok yorum aldı. Gelin o yorumlara birlikte bakalım👇
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