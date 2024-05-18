77. Cannes Film Festivalinde Şıklıklarıyla Kendilerine Dönüp Bir Daha Baktıran Ünlü İsimleri İnceleyelim!
77. Cannes Film Festivalinde Şıklıklarıyla Kendilerine Dönüp Bir Daha Baktıran Ünlü İsimleri İnceleyelim!
Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla takip edilen etkinliklerden biri. Kırmızı halısında birçok ünlüyü görmeye alışık olduğumuz Cannes'a kimler katılmış, kim ne giymiş, gelin birlikte bakalım 👇
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Heidi Klum
Shia LaBeouf
Emma Stone
James Franco
Meryl Streep
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Barry Keoghan
Kirsten Dunst & Jesse Plemons
Selena Gomez
Joe Alwyn
Demi Moore
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Taylor Hill
Naomi Campbell
Iris Mittenaere
Chris Hemsworth
Anya Taylor-Joy
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Hunter Schafer
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