Görüş Bildir
Haberler
Magazin
77. Cannes Film Festivalinde Şıklıklarıyla Kendilerine Dönüp Bir Daha Baktıran Ünlü İsimleri İnceleyelim!

77. Cannes Film Festivalinde Şıklıklarıyla Kendilerine Dönüp Bir Daha Baktıran Ünlü İsimleri İnceleyelim!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 16:58

Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla takip edilen etkinliklerden biri. Kırmızı halısında birçok ünlüyü görmeye alışık olduğumuz Cannes'a kimler katılmış, kim ne giymiş, gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Heidi Klum

Heidi Klum

Shia LaBeouf

Shia LaBeouf

Emma Stone

Emma Stone

James Franco

James Franco

Meryl Streep

Meryl Streep
İçeriğin Devamı Aşağıda

Barry Keoghan

Barry Keoghan

Kirsten Dunst & Jesse Plemons

Kirsten Dunst & Jesse Plemons

Selena Gomez

Selena Gomez

Joe Alwyn

Joe Alwyn

Demi Moore

Demi Moore
İçeriğin Devamı Aşağıda

Taylor Hill

Taylor Hill

Naomi Campbell

Naomi Campbell

Iris Mittenaere

Iris Mittenaere

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hunter Schafer

Hunter Schafer

Sizin favoriniz kim? Yorumlarda buluşalım👇

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın