77. Cannes Film Festivalinde Şıklıklarıyla Kendilerine Dönüp Bir Daha Baktıran Ünlü İsimleri İnceleyelim!

Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla takip edilen etkinliklerden biri. Kırmızı halısında birçok ünlüyü görmeye alışık olduğumuz Cannes'a kimler katılmış, kim ne giymiş, gelin birlikte bakalım 👇