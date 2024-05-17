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Toplanın Oylamamız Gereken Konular Var! En İyi Cannes Tarzını Seçiyoruz

Toplanın Oylamamız Gereken Konular Var! En İyi Cannes Tarzını Seçiyoruz

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
17.05.2024 - 15:31

Yılın en tatlı zamanına geldik!!! Renk renk ve gösterişli kırmızı halı görünümleriyle gözlerimizi kamaştıran Cannes Film Festivali'ne, Magnum onur konuğu olarak her yıl bir ünlü güzelimiz gidiyor. Ülkemizi gururlandıran birbirinden güzel ünlülerimizden hangisinin Cannes tarzı daha iyi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Serenay Sarıkaya

1. Serenay Sarıkaya

2. Hande Erçel

2. Hande Erçel

3. Dilan Çiçek Deniz

3. Dilan Çiçek Deniz

4. Pınar Deniz

4. Pınar Deniz

5. Peki sizce en iyisi hangisi?

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