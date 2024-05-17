Toplanın Oylamamız Gereken Konular Var! En İyi Cannes Tarzını Seçiyoruz
Toplanın Oylamamız Gereken Konular Var! En İyi Cannes Tarzını Seçiyoruz
Yılın en tatlı zamanına geldik!!! Renk renk ve gösterişli kırmızı halı görünümleriyle gözlerimizi kamaştıran Cannes Film Festivali'ne, Magnum onur konuğu olarak her yıl bir ünlü güzelimiz gidiyor. Ülkemizi gururlandıran birbirinden güzel ünlülerimizden hangisinin Cannes tarzı daha iyi?
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1. Serenay Sarıkaya
2. Hande Erçel
3. Dilan Çiçek Deniz
4. Pınar Deniz
5. Peki sizce en iyisi hangisi?
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