Toplanın Oylamamız Gereken Konular Var! En İyi Cannes Tarzını Seçiyoruz

Yılın en tatlı zamanına geldik!!! Renk renk ve gösterişli kırmızı halı görünümleriyle gözlerimizi kamaştıran Cannes Film Festivali'ne, Magnum onur konuğu olarak her yıl bir ünlü güzelimiz gidiyor. Ülkemizi gururlandıran birbirinden güzel ünlülerimizden hangisinin Cannes tarzı daha iyi?