Cannes'da Boy Gösteren Pınar Deniz'in İddialı Yürüyüşü ve Tüllerden Oluşan Kıyafetine Yorumlar Gecikmedi
Cannes'da Boy Gösteren Pınar Deniz'in İddialı Yürüyüşü ve Tüllerden Oluşan Kıyafetine Yorumlar Gecikmedi
Bu sene 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivaline ünlü bir markanın onur konuğu olarak katılan güzel oyuncu Pınar Deniz hem iddialı hem de farklı tarzıyla yorum yağmuruna tutuldu.
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Yargı dizisinin sevilen karakteri Ceylin'i canlandıran, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan, yetenekli oyuncu Pınar Deniz'i sık sık aşk hayatıyla ve yer aldığı diziyle anıyoruz.
Peri kızını andıran kıyafetiyle Cannes'a giden ve kırmızı halıda yürüyen güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz senelerde Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in yerine getirdiği görevi üstlendi!
Pınar Deniz ünlü bir dondurma markasının onur konuğu olarak Cannes'da parladı! Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes film festivalinde jüriden katılımcılara birçok türk isim vardı.
Meryem Uzerli, Wilma Elles, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu davette mor tüllü büstiyeri ve güzelliğiyle kendine bir kere daha hayran bırakan Pınar Deniz resmen göz kamaştırdı.
Uçuş uçuş kıyafeti ve yürüyüşüyle görenlerin dönüp bir daha baktığı Pınar Deniz Cannes'ı salladı desek yeridir!
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İşte dillere düşen o yürüyüş 👇 Gelin Pınar Deniz'e ve kıyafetine gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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