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Alizade'nin Son Zamanların Popüler Şarkısı 'Cart Curt Yırt Onu'da Dans Ettiği Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Alizade'nin Son Zamanların Popüler Şarkısı 'Cart Curt Yırt Onu'da Dans Ettiği Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 14:46

Son zamanların popüler şarkısı 'Cart Curt Yırt Onu' Alizade'den de payını aldı! Dans eden Alizade goygoycuların diline düştü.

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Türk müzik sektörüne bomba gibi düşen Alizade gerek Ezhel'le aralarındaki atışma gerekse rap performanslarıyla günümüzün dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Türk müzik sektörüne bomba gibi düşen Alizade gerek Ezhel'le aralarındaki atışma gerekse rap performanslarıyla günümüzün dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Son zamanların en çok konuşulan rapçilerinden biri olan Alizade geçtiğimiz gün Eurovision'da Azerbeycan'ı temsil etmesi istenince koştuğu şartla adından bahsettirmişti.

Son zamanların en çok konuşulan rapçilerinden biri olan Alizade geçtiğimiz gün Eurovision'da Azerbeycan'ı temsil etmesi istenince koştuğu şartla adından bahsettirmişti.

Burada Bahsetmiştik 👇

Twerkleriyle ünlü Asya Alizade'nin şimdi de son günlerde oldukça popüler olan 'Cart Curt Yırt Onu' şarkısına dans ettiği anlar sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

Twerkleriyle ünlü Asya Alizade'nin şimdi de son günlerde oldukça popüler olan 'Cart Curt Yırt Onu' şarkısına dans ettiği anlar sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

İşte o görüntüler 👇

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