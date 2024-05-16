Aradığı Aşkı bir Türlü Bulamayan Murat Boz Tuba Büyüküstün'le Çıkan Aşk Dedikodularına İlk Defa Cevap Verdi
Aradığı Aşkı bir Türlü Bulamayan Murat Boz Tuba Büyüküstün'le Çıkan Aşk Dedikodularına İlk Defa Cevap Verdi
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un birlikte yer aldıkları Zeytin Ağacı dizisinde olay olan sevişme sahneleri sonrası aşk dedikodularının ardı arkası kesilmemişti. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Murat Boz iddialar hakkında ilk defa konuştu.
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Şarkılarıyla, sahnedeki performanslarıyla ve karizmasıyla adından bahsettiren Murat Boz'un şarkıcılığı ve popülaritesi küçümsenemeyecek kadar büyük olsa da aşk hayatı pek de parlak değil bildiğiniz gibi.
Bir zamanlar Aslı Enver'de aşkı bulduğunu sandığımız Boz, flörtöz davranışları ve çapkınlıklarıyla sık sık dillere düşüyor, neredeyse tüm Türkiye aşkı bulmasını bekliyor diyebilliriz...
Sadece müzik sektöründe değil sinema sektöründe de oldukça deneyimli olan Murat Boz'un geçtiğimiz sene yayınlanan ve Tuba Büyüksütün'le aşk dedikodularının su üstüne çıkmasını sağlayan Zeytin Ağacı dizisi büyük ses getirmişti hatırlarsanız.
Selim Akar'ın 'Selim Akar Sorarsa' programına konuk olan Murat Boz, Büyüküstün'le canlandırdıkları ve olay olan sevişme sahneleri hakkında ilk defa konuştu.
Yakışıklı isim sorular karşısında "Tuba'yla hiçbir zaman sevgili olmadık. O benim sırdaşım, arkadaşım. Ama kolay sahneler değildi. O sahnelerde Tuba ve yönetmenimizden destek aldım." ifadelerini kullandı.
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Tuba Büyüküstün'le yakaladıkları uyumla büyük ilgi toplayan Murat Boz aşk dedikodularını böylece yalanlamış oldu.
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