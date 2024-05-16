Aradığı Aşkı bir Türlü Bulamayan Murat Boz Tuba Büyüküstün'le Çıkan Aşk Dedikodularına İlk Defa Cevap Verdi

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un birlikte yer aldıkları Zeytin Ağacı dizisinde olay olan sevişme sahneleri sonrası aşk dedikodularının ardı arkası kesilmemişti. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Murat Boz iddialar hakkında ilk defa konuştu.