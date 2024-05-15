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İçine Doğmuş! Tayfun Duygulu'nun Eşi Aldatıldığını Rüyasında Gördüğünü Açıklayınca Kimse Kulaklarına İnanamadı

İçine Doğmuş! Tayfun Duygulu'nun Eşi Aldatıldığını Rüyasında Gördüğünü Açıklayınca Kimse Kulaklarına İnanamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 23:57

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Tayfun Duygulu'nun eşi Bella Duygulu'nun evlilik öncesi yaşadıkları hakkında söyledikleri ve ihanet açıklaması duyanları şoke etti.

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‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lara damga vuran Tayfun Duygulu magazin gündemine aşk hayatıyla düşen ünlü isimlerden sadece biri.

‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lara damga vuran Tayfun Duygulu magazin gündemine aşk hayatıyla düşen ünlü isimlerden sadece biri.

2 yıl önce Bella Duygulu ile evlenen Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar evli olduğu dönemlerde yazdığı şarkıyı seslendirmek için eski eşiyle bir araya gelmesi o günlere damgasını vurmuştu.

2 yıl önce Bella Duygulu ile evlenen Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar evli olduğu dönemlerde yazdığı şarkıyı seslendirmek için eski eşiyle bir araya gelmesi o günlere damgasını vurmuştu.

Kendisini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeten Duygulu bu gibi açıklamalarla da dikkat çekse de Bella Duygulu ile evliliğiyle de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kendisini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeten Duygulu bu gibi açıklamalarla da dikkat çekse de Bella Duygulu ile evliliğiyle de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

2020'de mimar Bella Duygulu ile nikah masasına oturan Tayfun Duygulu bugün Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın isimli programa katılıdı. Programın ilerleyen dakikalarında şarkıcının eşinin yaptığı açıklamalar ise izleyenleri şoke etti.

2020'de mimar Bella Duygulu ile nikah masasına oturan Tayfun Duygulu bugün Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın isimli programa katılıdı. Programın ilerleyen dakikalarında şarkıcının eşinin yaptığı açıklamalar ise izleyenleri şoke etti.

Bella Duygulu yaşadığı ihanet hakkında konuştu, daha önce birkaç kez nikah masasına oturan kocası ve evlenmeden önce yaşadıkları hakkında akıl almaz sözler eden isim canlı yayına damgasını vurdu.

Bella Duygulu yaşadığı ihanet hakkında konuştu, daha önce birkaç kez nikah masasına oturan kocası ve evlenmeden önce yaşadıkları hakkında akıl almaz sözler eden isim canlı yayına damgasını vurdu.
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Evlilik öncesi yaşadığı ihanetten bahseden Bella "Kadın aldatıldığını görmese de bilmese de hisseder. Evlenmeden önce Tayfun'un beni aldattığını hissettim.Evlilik öncesi bir olay yaşadım" ifadelerini kullandı.

Evlilik öncesi yaşadığı ihanetten bahseden Bella "Kadın aldatıldığını görmese de bilmese de hisseder. Evlenmeden önce Tayfun'un beni aldattığını hissettim.Evlilik öncesi bir olay yaşadım" ifadelerini kullandı.

İhanet edildiği resmen içine doğan isim sözlerini "İhanet ettiğini rüyamda gördüm. Sabah aradım, ben seni terk ettim dedim. Tayfun toparladı. Ben çok zor unuturum, unutamam yani 30 sene geçse de unutamazsın. Halen daha elim ayağım titriyor. Kendisini affettirdi. Hiç yokmuş gibi davranıyoruz o da ben de..." diyerek sonlandırdı.

İhanet edildiği resmen içine doğan isim sözlerini "İhanet ettiğini rüyamda gördüm. Sabah aradım, ben seni terk ettim dedim. Tayfun toparladı. Ben çok zor unuturum, unutamam yani 30 sene geçse de unutamazsın. Halen daha elim ayağım titriyor. Kendisini affettirdi. Hiç yokmuş gibi davranıyoruz o da ben de..." diyerek sonlandırdı.

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